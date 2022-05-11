Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözleşmeli personel alımı için mülakat yaptı, adaylar sonuçlara isyan etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 4 bin 175 personel alımı için 2 Mart-12 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ve 7 Mayıs’ta açıklanan mülakat sınavının sonuçlarını öğrenen pek çok aday haksız yere elendiğini ifade ederek tepki gösterdi.

Birgün'de yer alan habere göre, tepkili adaylar, sosyal medyadan KPSS ve mülakat puanlarını paylaştı. Adaylar, KPSS puanına göre ilk 40’ta yer alan çok sayıda kişiye mülakatta 50 ve altında puan, KPSS puanına göre 4 binlerde olan çok sayıda adaya ise yüksek mülakat puanı verildiğini ileri sürdü.

Bazı adaylar ise mülakatta kendisine sorulan ilginç soruları paylaştı. Adayların iddiasına göre, mülakatta kendilerine, “İcraatlarını en beğendiğiniz dört Osmanlı padişahı kimdir? Türkiye’de kaç darbe olmuştur?” gibi sorular yöneltildi. Sosyal medyadan mülakat sonuçlarına tepki gösteren adaylardan bazıları şunları yazdı:

“Emeğim, sabrım ve hayallerim ziyan edildi. Belirsiz bir gelecekle baş başa bırakıldı.”

“Madem kendi istediklerinizi alacaktınız neden bizi yordunuz?”

“Her mülakat sonrası bir kriz yaşanıyor. Tüm mülakatlar iptal edilmeli.”

Niye KPSS’ye soktunuz?

Mülakat sonuçlarına tepki gösteren Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Genel Başkanı Oğuz Özat da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, “Sosyal yardımları da bu şekilde mi seçiyorsunuz?” diye sordu. Mülakatın kaldırılması, KPSS’nin istihdamda belirleyici olması gerektiğini ifade eden Özat, “Mülakatlarda yüzlerce kişinin hakkı yenildi. Madem mülakatlarda seçecektiniz, insanları neden KPSS'ye sokuyorsunuz? Açıkça, ‘Torpillilerimiz var’ deyin herkes yerini bilsin” ifadelerini kullandı.