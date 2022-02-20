Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın incelediği bin120 kitaptan 472’si çocuk dostu çıktı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çocukların olumsuz yönde etkilendiği ve dijital uygulamalar, kitaplar ve sosyal medya yayınlarının neden olduğu olumsuzlukları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yönelttiği yazılı soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.

Gürer, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi: “Çocuklar arasında sağlık, sosyal medya ve hukuk okur-yazarlığının öğretilmesi yönünde yapılan çalışmalarda elde edilen veriler nelerdir?

Çocukların, sağlıklı gelişimlerini olumsuz etkileyecek oyun ve dijital uygulamalar ile kitap, sosyal medya gibi yayın içeriklerinden korunmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında uygun olmayan ve cezalandırılan içerik sayısı kaçtır?”

Gürer'in önergesine yanıt veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların sağlıklı gelişimlerini desteklemek, onları önlenebilir risklerden korumak amacıyla koruyucu ve önleyici hizmetlere ağırlık verdiklerini belirtti.

Çocuklarımızın dijital risklerden korunması amacıyla Bakanlıklarına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevlerinden hizmet alan ebeveynler ile kreş ve bakımevi çalışanlarına “Bilişim Teknolojileri ve İnternetin Bilinçli Kullanımı” konulu farkındalık eğitimleri verildiğini açıklayan Bakan Yanık, Aile Eğitim Programı (AEP) bünyesindeki “Medya” alanındaki eğitim programı ile internet, sosyal medya, cep telefonu, dijital oyunlar kullanımı konularında eğitimler verildiğini belirtti.

"7/24 Sosyal Medya Çalışma Grubu kurulmuştur”

Bakan Yanık, “İnternet ortamında çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek ve çocukların ihmal, istismara maruz kaldığı ve/veya kalabileceği içeriklere müdahale sürecinde kurumsal sorumluluğumuzun yerine getirilmesi, kurumlar arası işbirliğinin sağlanması, çocuk alanında sosyal sorumluluk bilinciyle çalışan bireysel ya da kurumsal yapıların sosyal medya takibinin yapılması amacıyla 7/24 Sosyal Medya Çalışma Grubu kurulmuştur” açıklamasında bulundu.

Vatandaşların çocuklara zararlı içeriklere ilişkin konularla alakalı bildirimde bulunabilmeleri için BİP ve WhatsApp ihbar hatları açıldığını açıklayan Bakan Derya Yanık, “Bağımlılık ile Mücadele Seferberliği” başlatıldığını, bu kapsamda uyuşturucu, sigara-nargile, alkol ve dijital bağımlılıkla mücadelenin kampanyaya dönüştürülmesi kararı alındığını belirtti.

472 kitap uygun bulundu

Bakan Yanık, Gürer'in önergesine verdiği yanıtta ayrıca şu bilgileri verdi:

“Çocuklarımızı erken yaşta okumaya teşvik etmek, onlara okumayı sevdirmek amacıyla 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için uygun içerikli kitap listesi oluşturulmuştur. Çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyecek içerikteki kitaplardan korunmasını ve ailelere uygun içerikli kitap seçimi konusunda rehberlik etmek amaçlanmaktadır.

Çocuk dostu kitapların değerlendirme kriterleri Bakanlığımız merkez ve taşra uzmanları ve alandaki akademisyenler tarafından oluşturulan çalışma grupları tarafından belirlenmiştir. Çalışmalarımız sonucu 1.120 kitap incelenerek uygun bulunan 472 kitabın yer aldığı liste Bakanlığımız internet sayfasında yayımlanmaktadır.”