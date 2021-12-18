Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki müdürlüklerde görevden almalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Sağlam görevinden alındı, yerine Musa Şahin atandı.

Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyelikleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üst düzey kadrolarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha Sağlam görevinden alındı. Yerine Musa Şahin atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Cem Uraldı getirildi. Aynı bakanlığın açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne Mehmet Demircioğlu atandı. Açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ise Hakan Ay getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurul üyeliğine Vedat Ali Tektaş atandı. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul üyeliğine Hüsnüye Erdoğan başşkanvekilliğine ise Prof. Dr. Vedat Işıkhan görevlendirildi. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Recep Şentürk atandı. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeliğine de Fazlı Kılıç atandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu I. Hukuk Müşaviri Esma Aksoy ise Danıştay üyesi oldu.