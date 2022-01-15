Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Enes Kara intiharına: İletişim problemi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 20 yaşındaki Enes Kara’nın intiharına ilişkin olarak, “Enes Kara için çok üzgünüm. Gençlerimiz ya da herhangi bir birey için intihar çözüm değil. Enes Kara’nın vefatından sonra onunla ilgili yapılan yorumlara bakınca açıkçası bir ‘Öykünme tetiklemesi yapar mı?’ diye endişe etmedim değil. Aileler açısından baktığımızda da tipik bir iletişimsizlik sıkıntısını görüyoruz. Pek çok şeyi tartışabiliriz ama iki şey var; birincisi çok genç bir çocuk öldü ve bir iletişim problemi olduğu düşünülüyor” diye konuştu.

“Müdahil olmamızı gerektiren bir durum varsa gerekli çalışmaları yaparız”

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kara’nın kardeşlerine yönelik açıklaması üzerine bakanlığın devreye girip girmeyeceği de sorulan Yanık, “Arkadaşlarımız gerekli inceleme ve takipleri yapıyorlar. Bakanlık olarak müdahil olmamızı gerektiren bir durum varsa gerekli desteği, incelemeleri, çalışmaları yaparız” dedi.

Kadın cinayetlerine ilişkin gelen soruya: Biraz dikkatli olmak lazım

Ankara’daki 75.Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gazetecilerle bir araya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın cinayetlerine ilişkin veri de paylaştı. 2021’de 307 kadının cinayete kurban gittiğini söyledi.

Avukat Dilara Yıldız’ın katledilmesiyle ilgili olarak bazen, yeniden bir şans vermek gibi durumların yaşandığını aktaran Yanık, “Olabilir, insan pişman olur. ‘Hiç olmaz, katiyen’ demiyorum ama bir araya gelirken bu süreçte biraz dikkatli olmak lazım. Kadınların özellikle kendilerine uzaklaştırma kararı almaya mecbur kılacak kadar tehdit eden bir süreçte daha dikkatli olmaları gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Isınma yardımında ödemeler mart ayında yapılacak”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ısınma yardımında şubat ayının ikinci yarısı başvuruları almaya, mart ayının ikinci yarısından itibaren de ödemeleri yapmaya başlayacaklarını açıkladı.

Yanık, ısınma desteği almaya hakkı olanların bir kısmının bunu kömür, bir kısmının da doğalgaz olarak kullandığını hatırlatarak, "Bu anlamda altyapısı mümkün olan yerlerde bunu sağlayabileceğimizi fark ettik. Bununla ilgili de Enerji Bakanlığımızla da hızlıca çalışmaları başlatıp sonuna doğru geldik. Şubat ayının ikinci yarısı başvuruları, mart ayının ikinci yarısından itibaren de ödemeleri yapmaya başlayacağız. Sosyal yardım başvurularının tamamını e-Devlet kaydı olan vatandaşlarımız oradan yapabilirler. Değilse yine daha önce olduğu gibi sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına giderek başvurularını yapabilirler. Ona da ulaşamıyorlarsa kendilerine en yakın sosyal hizmet merkezlerimize müracaat ettiklerinde oradan arkadaşlarımız gerekli yönlendirmeleri yapıyorlar" diye konuştu.