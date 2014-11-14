Aile Bakanlığı: Huzur evleri terk edilmesi gereken bir model

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Gazi Alataş, Türkiye nüfusunun hızla yaşlandığını belirterek, Bakanlık olarak gelecekte yaşlanan nüfusun bakımıyla ilgili planlamalar yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de yaşlıların sosyal ve ekonomik yönden farklı özelliklere sahip olduğunu bundan dolayı her kesime ayrı yaklaşımın sergilenmesi gerektiğini ifade eden Alataş, şöyle konuştu:

"Ancak, tüm yaşlılarımız için geçerli olan huzurevlerinde bakım modeli artık terk edilmesi gereken, Avrupa'da da terk edilmiş bir model. Bunun yerine yaşlılara kendi evinde destek vermek istiyoruz. İnsan neden huzurevine gider? Kendi öz bakımını ve yemeğini yapamadığı, güvenlik sorunu yaşadığı zaman ya da sosyal ilişki kurmak için gider. Yaşlılarımızın evini temizleyip, yemeğini yaparsanız, sağlık kontrollerini de yaptırırsanız huzurevine gitmesine gerek kalmaz."

Huzurevlerine alternatif modeller geliştirdiklerini bildiren Alataş, binaların yapılarını da değiştirdiklerini söyledi.

"Toplu yaşam alanları doğal yaşam alanları değildir" diyen Alataş, huzurevlerine geçici dönem kalınabileceğini ancak hayatı orada tamamlama düşüncesinin doğru ve doğal olmadığını dile getirdi.

Alataş, yaşlı bakımında daha doğal yaşama yakın modelleri geliştirmeyi planladıklarını belirterek, "Önceliğimiz evinde destek vermek, evinde bakamıyorsak birkaç yaşlımızı toplayıp yaşam evlerinde bakmak, o da olmazsa kurumda bakmak. Bundan sonraki hedefimiz tıbbi bakım gerektiren yaşlılara kurumlarda; sağlıklı, kendi ayakları üzerinde duranlara ise evlerinde bakmak" diye konuştu.

Yeni dönemde huzurevlerinin yapımını sınırlı sayıya indireceklerini ifade eden Alataş, yeni huzurevi yapmak istemediklerini söyledi. Alataş, yaşlıların kendi yaşam alanlarında bakılmaları için pilot uygulamalar yapıldığını, bu konuda belediyelerle ortak çalıştıklarını kaydetti.