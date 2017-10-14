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Aile, Toplum ve Devlet Sempozyumu Bakan Kaya'nın da katılımıyla başladı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Abant’ta Aile, Toplum ve Devlet Sempozyumu’na katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Boşanma süreci danışmanlığı verdiğimiz çiftlerimizden yaklaşık yüzde 40'ının boşanmaktan vazgeçtiğini gördük” d

14 Ekim 2017 02:51

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Abant’ta Aile, Toplum ve Devlet Sempozyumu’na katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Boşanma süreci danışmanlığı verdiğimiz çiftlerimizden yaklaşık yüzde 40\'ının boşanmaktan vazgeçtiğini gördük” dedi.
Uluslarası Vuslat Platformu tarafından Abant Tabiat Parkı’ndaki bir otelde Aile, Toplum ve Devlet isimli sempozyum düzenlendi. 3 gün sürecek olan sempozyuma Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Uluslarası Vuslat Platformu Başkanı Hamza Cebeci ve Uluslarası Vuslat Platformu üyeleri katıldı. Sempozyumda Bilal Erdoğan Türkiye\'de aile yapısının önemini anlatan bir konuşma yaptı. Daha sonra kürsüye çıkarak konuşan Bakan Kaya, boşanma süreci danışmanlığı sayesinde çiftlerin yüzde 40 oranında boşanmaktan vazgeçtiğini ifade ederek şöyle konuştu:
700 bine yakın çifte aile öncesi eğitimi veriliyor. Evli çiftlerimiz için de eğer evliliklerini sürdüremeyeceklerini inanıyor ve boşanmak için başvurdularsa eğer, boşanma süreci danışmanlığı dediğimiz bir danışmanlık hizmeti veriyoruz. Boşanma süreci danışmanlığı verdiğimiz çiftlerimizden yaklaşık yüzde 40\'ının boşanmaktan vazgeçtiğini gördük. Boşanma süreci danışmanlığı hizmetimiz, bizim ailelere verdiğimiz en önemli mekanizmalarımızdan birisi. Önümüzdeki dönemde bu danışmanlık hizmetimizi ülke genelinde daha da yaygınlaştıracağız.”
ERKEKLERE DE ÇOCUK BAKMAK İÇİN YARI ZAMANLI ÇALIŞMA İMKANI
Bakan Kaya, erkeklerin çocuklarına bakabilmeleri için yarı zamanlı çalışma hakkına sahip olduklarını belirterek, \"Artık çalışan kadınlar ve erkekler, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma hakkına sahipler. Bu hakkı sadece kadına vermedik, isterse bir baba da çocuğu ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı olarak çalışabilecek. Hem kadını, hem de aileyi destekliyoruz. İnanıyoruz ki, kadın güçlü olursa, aile de güçlü olur ve aile güçlü olursa, toplum güçlü olur. Toplumu güçlendirirsek de ülkemiz güçlenir\" diye konuştu.

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