-Aile sorumluların cezalandırılmasını istiyor KOZAN (A.A) - 30.08.2011 - Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in ses kaydında ''terörist diye masum erimizi kendimiz alnından vurduk'' dediği Jandarma Komando Er Cüneyt Kızılarslan'ın ailesi, oğullarının ölümünde sorumluluğu bulunanların en kısa sürede cezalandırılmasını istedi. Kozan ilçesinin Güneri köyünde yaşayan şehit erin annesi Kadem Kızılarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğullarının ölümüyle yaşadıkları acıyı ancak kendilerinin bilebileceğini söyledi. Oğlunun nasıl öldüğünü herkesin bildiğini, bundan sonra ne söyleseler boş olduğunu dile getiren Anne Kızılarslan, ''Ben oğlumu eve geri tabutla dönsün diye askere göndermedim'' dedi. Şehidin ağabeyi Cumali Kızılarslan ise, kardeşinin ölümünde sorumluluğu bulunanların en kısa sürece cezalandırılmasını beklediğini belirterek, ''Uzman çavuş görüntü almış ve görüntü aldığı yere ateş etmiş, daha sonra askerler de ateş açıyor. Ben de doğuda askerlik yaptım, başlarındaki komutan emir vermeden neden ateş açılmış. Arkadaşını vuran asker nasıl terörle, teröristle mücadele edecek? Bu saatten sonra ne değişir bilmiyorum'' diye konuştu. Baba Halil Kızılarslan ise oğlunun ölümüyle ilgili yasal sürecin devam ettiğini, devletin olaydan sorumlu olanlara hak ettiği cezayı vereceğine inandıklarını, bu nedenle avukat dahi tutmadıklarını söyledi. Şehit erin ağabeyi Mehmet Akif Kızılarslan da, kardeşinin ölümüyle ilgili yargılananların hak ettikleri cezayı almamaları durumunda, AİHM'e kadar gideceğini belirterek, ''Biz medyada yayınlanan haberleri okumadık. Kardeşim şehit olduğundan beri 8 aydır televizyon izlemiyoruz. Yargı sürecini takip ediyoruz, tamamlanmasını bekliyoruz'' dedi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Baraj Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığında 27 Aralık 2010'da açılan ateş sonucu Jandarma Komando Er Cüneyt Kızılarslan başından vurularak şehit olmuş, şehit er Adana'da düzenlenen törenin ardından Kozan'da toprağa verilmişti.