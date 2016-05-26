Aile sinemasında porno gösterdiler

Arjantin’in San Martin kentinde, aile filmlerinin gösterildiği açık hava sinemasında dakikalarda porno film gösterildi.

Mendoza bölgesindeki San Martin kentinde Paseo de la Patria dinlenme ve eğlence tesisinde, 6 büyük LED ekranının kurulu olduğu özel duvar önünde komedi filmi bekleyen çok sayıda vatandaş, 10 dakika boyunca porno film sahneleri izledi. Bazı vatandaşlar, bu anın videosunu internette paylaştı.

tr.sputniknews.com'un haberine göre; San Martin Belediyesi, bilgisayar sabotajı yapan kişilerin bulunup cezalandırılacağı sözünü verirken; çocukların da aralarında bulunduğu seyircilerden yaşananlardan dolayı özür diledi.