Aile Sağlık Merkezleri için doktorlardan ne kadar kira alınacak?

Sağlık Bakanlığı’na bağlı il halk sağlığı müdürlükleri, aile hekimlerinin Aile Sağlık Merkezi (ASM) binaları için ödedikleri kirayı iki katına çıkarınca aile hekimleri duruma itiraz etti. 25 Metrekarelik bir oda için 3 bin lira kira talebinde bulunduğunu belirten Türk Tabipler Birliği, kira zammı ile ilgili bir basın açıklaması yaptı. Türk Birliği Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Yaşar Ulutaş kira zammı ile ilgili, “aile hekimleri olarak kira artışına yapılan zammın geri çekilmesini istiyoruz” dedi.

Sağlık ocaklarının aile sağlığı merkezine(ASM) çevrilmesi için ilk olarak 2004 yılında 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu çıkartıldı. Kanun kapsamında ‘aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliği’ çıkartıldı. Yönetmeliğe göre aile sağlık merkezlerinde çalışan doktorlara ‘cari ödeme’ adı altında bir bütçe verildi. Doktorlar aile sağlık merkezinin kurulması için kiralanan binanın kira, elektrik ve su giderleri gibi her türlü giderlerini cari ödeme bütçesinden ödemeye başladı. Pilot uygulama 2010 yılında bütün Türkiye’de hayata geçirilerek sağlık ocakları aile sağlık merkezlerine çevrildi. Sağlık ocaklarının bulunduğu binalar ise milli emlak genel müdürlüğü ile il özel idarelerine devredildi. Aile hekimleri kiraladıkları binanın kira bedeli için il özel idareleri ve milli emlak il müdürlükleri ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

“Piyasa fiyatına göre zam yapıldı”

Daha önce il özel idareleri ile milli emlak il müdürlüklerine devredilen binalar 2015 yılında tekrar Sağlık Bakanlığı’na devredildi. Yeni kira sözleşmesi yapmak isteyen aile hekimlerine halk sağlığı il müdürlükleri tarafından tebligat gönderildi. Adana Halk Sağlığı İl Müdürlüğü tarafından aile hekimlerine gönderilen tebligatta bina kirasında zam artışı yapıldığı belirtildi. Aile hekimleri bazı binalar için yüzde yüze varan kira zammına itiraz edince Adana Halk Sağlığı İl Müdürlüğü aile hekimlerine yeni bir tebligat göndererek piyasa fiyatlarına göre zam yapıldığını belirti. Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, Tebligatta fahiş zamla ilgili, “Müdürlüğümüzce görevlendirilen bedel tespit komisyonu tarafından piyasa rayiç bedelleri esas alınarak belirlenen Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan taşınmazların Kira Bedeli Tespitinde mevzuata aykırı herhangi bir hususun bulunmadığı, tespit edilen kira bedelinin de piyasa rayiçlerini yansıttığı belirlenmiştir” İfadesi kullanıldı.

"Bütçeye yüzde 6 kiraya yüzde yüz zam"

Aile sağlık merkezi olarak kullanılan binaların kira bedelinde yapılan zammın kabul edilemez olduğunu söyleyen Türk Birliği Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Yaşar Ulutaş, “Sağlık Bakanlığı içinde hekim maaşının da bulunduğu bir bütçe hekimlere veriyor. Bu bütçeye cari ödeme deniliyor. Hekimlerin maaşı, kiralanan binanın kira bedeli, aile sağlık merkezinin elektrik ve su faturası gibi bütün ihtiyaçlar bu bütçeden karşılanıyor. Bu bütçeye yılda ortalama yüzde 6 civarında zam yapılırken kira bedellerinin iki katına çıkartılması haksızlıktır. Bu sene yapılan kira zammı enflasyon oranın çok üzerinde. Aile hekimleri olarak Yapılan zammın geri çekilmesini istiyoruz” dedi. Türk Tabipler Birliği ise kira artışıyla ilgili bir basın açıklaması yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Sağlık Bakanı’nın, birinci basamak sağlık hizmetlerinin sunulduğu derme çatma binaların yeniden inşa edileceği söylemine karşılık, bu yapılanlar bir skandal değil midir? Birinci basamak sağlık hizmetlerinin her boyutuyla yama tutmayacak bitmez tükenmez sorunlarına bütünlüklü çareler bulmak gerekmiyor mu? TTB adına Sağlık Bakanlığı’na çağrımız, birinci basamak sağlık hizmetlerinin yeniden işlevli kılınması için birinci basamak sağlık hizmet alanında sözü olan tüm kitle örgütleriyle görüşmelerin başlatılması, politikaların birlikte belirlenmesi, yaşama birlikte geçirilmesidir.”