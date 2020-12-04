Aile sağlık merkezine maskesiz gelen kadın, uyarıda bulunan doktora saldırdı!

İstanbul Avcılar'da bulunan 7 No’lu Aile Sağlık Merkezi’ne maskesiz gelen kadın, kendisini uyaran Dr. Yağmur Turhan’a hakaret ederek ona saldırdıktan sonra kaçtı.



2 Aralık Çarşamba günü Gümüşpala Mahallesi’ndeki 7 Numaralı Aile Sağlık Merkezi’nde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir kadın maskesiz halde sağlık merkezine girdi.



Dr. Yağmur Turan, maskesiz içeri giremeyeceğini belirterek, kadını uyardı. Sinirlenen kadın, Dr. Turhan ile tartışmaya başlayarak hakaret etmeye başladı. Dr. Yağmur Turan, bunun üzerine polisi arayarak, cep telefonu ile kadını görüntülemeye başladı.



Sinirlenen kadın, kendisini uyaran doktora hakaretlerini sürdürürken, tırnaklarıyla kollarından yaraladı.



Kadın daha sonra sağlık merkezini terk etti. Olay, güvenlik kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Polis, kadının kimliğini belirlemek amacıyla araştırmaya başladı.



Dr. Turan, kimliği henüz belirlenemediği için kadın hakkında dava açamadığını sevk edildiği hastanede kendisine 3 gün iş göremez raporu verildiğini söyledi.





