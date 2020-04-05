Aile sağlığı merkezlerinde görevli hemşireler: Yeterli ekipmanımız yok, pek çok arkadaşımıza Covid-19 teşhisi kondu

İstanbul Aile Sağlığı Sağlık Memurları- Acil Tıp Teknisyeni- Hemşire ve Ebeler Derneği Başkanı Yasemin Çelik, aile sağlığı merkezlerinde yeterli ekipman olmadığını öne sürdü. Çelik az sayıda gelen ekipmanın da yalnızca doktorlara verildiğini belirtti.

Sözcü gazetesinden Habip Atam'ın haberine göre, İSAHED tarafından yapılan açıklamada;”Aile Sağlığı Merkezlerinde koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamı hemşire ve ebeler tarafından verilmektedir. Ancak gelinen noktada akıldan ve bilimden uzak bir şekilde koruyucu ekipmanlarımız temin edilmeden hizmet vermeye çalışmaktayız” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Normal koşullarda bile Aile Sağlığı Merkezlerinde olması gereken ve Aile Hekimlerine verilen ödenekle temin edilen eldiven, maske ve dezenfektan gibi malzemelerin olmadığı gerçeği ile karşı karşıyayız” denildi.

Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından dağıtılan ekipmanların kısıtlı olduğu açıklamada, “Ekipmanlar kendilerine zaten ödenek yapıldığı halde ‘sadece doktorlara’ denilerek dağıtılmaktadır” bilgisi paylaşıldı.

Hemşire ve ebelerden koruyucu malzemeleri kendi imkanları ile karşılaması beklendiği ifade edilen açıklamada, “Hastalarla ilk teması gerçekleştiren birçok arkadaşımız Covid-19 tanısı almıştı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmesinde aktif rol oynayan, hastayla birebir temas halinde olan Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan hemşire, ebe ve ATT’lerin yok sayılıyor olması kabul edilemez” denilen açıklamada, malzemeleri kimin temin edeceği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya soruldu.

Birinci basamak sağlık hizmeti verilen yerlere üvey evlat muamelesi yapıldığını söyleyen Çelik, “İstanbul'da bir arkadaşımız 720 lira ödeyerek kendi malzemesini satın aldı. Buna imkanı olmayanlar ne yapacak?” diye sordu.