Aile Sağlığı Merkezi'nde Koronavirüs test sonuçları çıkana kadar çalışmaya devam ettiler; pozitif çıktığı için kime bulaştırdıklarını bilmiyorlar

Malatya Battalgazi Sıtmapınar Aile Sağlığı Merkezi'nde başhekim yardımcısının da aralarında olduğu en az 3 sağlık çalışanının, Koronavirüs test sonuçları çıkana kadar kurumda çalışmak zorunda kaldığı ortaya çıktı.

Testleri pozitif çıkan sağlık çalışanları şimdi karantinada. Ancak sonuçlar çıkana kadar çalışmaya devam eden sağlık çalışanları bu süreçte bulaş yaşanmış olabileceğini, bu nedenle sağlık merkezinin karantinaya alınması gerektiğini söylüyorlar.

Malatya merkezde bulunan Battalgazi Sıtmapınar Aile Sağlığı Merkezi'nde Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Han Alişan ve 2 sağlık çalışanın daha Covid-19 testi pozitif çıktı.

T24'ün ulaştığı çalışanlardan biri Koronavirüs testi pozitif çıkan doktor ve hemşirelerden birinin test sonucunu öğrenene kadar 1 gün kurumda çalıştığını aktardı.

Test sonuçlarının pozitif olduğu kesinleşen çalışanlar daha sonra kuruma gelmediler. Ancak bu durum sağlık merkezinde endişe yarattı. Diğer çalışanlar kendilerine de Koronavirüs'ün bulaşmış olabileceğini düşünüyor. Çalışanlar, "Bize de bulaşmış olabilir. Kuruma gelen hastalara da. Kurumun geçici olarak karantinaya alınmasını istiyoruz" diyor. Çalışan, "Bize de test yapıldı. Sonucu bekliyoruz" dedi.

"Çalışanlar kurumun geçici bir süre kapatılmasını istiyor"

Kurumda çalışan bir hemşirenin yakını da Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'nün kuruma 'göreve devam edin' talimatı gönderdiğini öne sürdü. Çalışan yakını "3 günde 5 vakanın ortaya çıktığını" öne sürerek "Hizmet alan yüzlerce vatandaş var, onlarda risk altında. Çalışanlar kurumun geçici bir süre kapatılmasını istiyor en azından 5-10 gün. Malatya'da 11 tane Aile Sağlık Merkezi var. Yarın kaç vaka çıkacak belli değil" diye konuştu.

Çalışan yakını Malatya İl Sağlık Müdürlüğü'nden personellere gönderilen bir mesajı da paylaştı. Mesajda "Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı rehberle Covid-19 testi pozitif çıkan personellerimiz ilk pozitif testinden 7 gün sonra, 48 saat arayla yapılacak iki PCR testi negatif olduğu takdirde işe başlayacaktır" denildi.

Ancak Malatya Battalgazi Sıtmapınar Aile Sağlık Merkezi'ndeki durum, Koronavirüs test sonucu alınıncaya kadar sağlık personelinin çalışmaya devam ettiğini gösteriyor.

(Personellere gönderilen mesaj)