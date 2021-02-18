Aile Sağlığı Merkezi'nde pantolonunu indirip, sağlık çalışanlarına küfretti!

Diyarbakır'da, 65 yaş üstü kişilere Covid-19 aşısı yapıldığı sırada Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen kimliği belirsiz kişi, sağlık çalışanlarından önce pansuman malzemesi istedi ardından pansuman odasına girerek, pantolonunu indirdikten sonra kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla küfretmeye başladı.

12 Şubat'ta merkez Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişi, bağırarak sağlık çalışanlarından pansuman malzemesi istedi ve ardından pansuman yapılan odaya girdi.



Sağlık çalışanları, kişinin kimlik bilgilerini isteyip, kendisiyle ilgilenileceğini belirterek, sakinleşmesini ve oturmasını talep etti. Bu sırada pantolonu indirerek, dışarı çıkan kişi, kendisiyle ilgilenilmediğini iddiasıyla sağlık çalışanlarına bağırmaya ve küfretmeye başladı.



Hemşire Sermin Yokuş'a yönelen kişi, bağırmaya ve küfretmeye devam etti. Yokuş, arkadaşları tarafından bir odaya götürülürken, durum polise bildirildi. Kimliği belirsiz kişi de dışarı çıkarıldı.



Olay, cep telefonu ve güvenlik kameralarınca kaydedilirken, hemşire Sermin Yokuş, 65 yaş üstü kişileri aşıladıktan sonra karakola giderek şikayâtçi oldu. Polis ekipleri, kimliği belirsiz kişinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)