Aile saadeti yaşıyorlar

Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün’ün, altı aydır birlikte olduğu görüntü yönetmeni sevgilisi Sami Saydan’la ilişkisinin yeni bir boyutu ortaya çıktı.



Büyüküstün önceki gün, Saydan’ın bir yıl önce boşandığı eşinden olan oğluyla İstinye Park’ta buluştu. Sevgilisini görür görmez boynuna sarılıp öpen ve başını omzuna koyan güzel oyuncu, Sami Saydan’ın oğluyla da yakından ilgilenip elini tuttu.



Fotoğraflarının çekildiğini fark edince sevgilisinden uzaklaşan Tuba Büyüküstün, alışveriş yaptıkları sırada bir an olsun küçük çocuğun elini bırakmadı. Bu arada yaz başında Bodrum’da denizde görüntülendiklerinde sakalsız olan Saydan’ın yeni hali dikkat çekti. Sakal bırakan Sami Bey, bir süre sevgilisiyle mağazaları gezdikten sonra oğluyla birlikte İstinye Park’tan ayrıldı.

Dizi ayıracak



Tuba Büyüküstün ay sonunda Tomris Giritlioğlu’nun ‘My Fair Lady’ müzikalinden uyarladığı ‘Benim Güzel Meleğim’ dizisinin çekimlerine başlayacak.



Çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilecek dizide Büyüküstün, başrolü Cansel Elçin’le paylaşacak. Sami Saydan ise yine Giritlioğlu’nun imzasını taşıyan ‘Kasaba’ dizisinin görüntü yönetmenliğini yapmak için Antakya’ya gidecek.