Aile odaklı yaklaşım diyabet hastalığını azaltıyor

İskoçya'da yapılan bir araştırma, şeker hastalığını önlemek için aile odaklı yaklaşımın daha sonuç alıcı olabileceğini gösterdi. Besin uzmanlarının Güney Asyalı ailelere evlerinde verdiği destek sayesinde yaşam tarzında yapılacak ufak değişiklikler ile kilo verdirerek tip 2 diyabet hastalığına yakalanma olasılığını azalttığını gösterdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, çalışma, İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi araştırmacıları tarafından Güney Asya kökenli ailelerin evlerinde yürütüldü. Denemenin sonunda, Hindistan ve Pakistan asıllı aile üyelerinin bel ve kalça ölçülerinin daraldığı ve şeker hastalığına yakalanmaya daha az meyilli oldukları görüldü.

Araştırmacıları evlere iten şey, etnik ve kültürel geçmişin vücut yapısı ve beslenme alışkanlıkları üzerindeki etkisi oldu. Güney Asyalı ailelerin birlikte yemek yeme alışkanlığı da buna eklendi.

Güney Asyalılar şeker hastalığına yatkın

Önceki araştırmalar, Güney Asyalıların erken yaştan itibaren obezite bağlantılı sağlık sorunları yaşamaya yatkın olduğunu gösteriyordu.

İskoçya'da Pakistan ve Hindistan kökenli toplumlardaki erkeklerin tip 2 diyabet hastalığına yakalanma oranının, diğer toplum kesimlerine göre 3 kat fazla olduğu belirlenmişti.

Yapılan kan testlerinden şeker hastalığına yakalanma ihtimalleri yüksek görülen Pakistan ve Hindistan kökenli 171 kişiye diyetisyenler tarafından ayrıntılı tavsiyelerde bulunuldu ve kültürel alışkanlıklarına uygun yollarla diyet ve egzersiz yaparak kilolarını kontrol etmeleri önerildi.

Edinburh Üniversitesi Kamu Sağlığı Merkezi'nden Prof. Raj Bhopal, sonuçları şöyle anlatıyor: "Bu yaklaşım bize, daha aile merkezli bir strateji ve kültüre uygun yaşam tarzı tavsiyesinin, kilo kaybı sayesinde kişilerin yaşamına belirgin katkı sağladığını gösteriyor."

Çalışmanın sonuçları Lancet Diabetes and Endocrinology dergisinde yayımlandı.