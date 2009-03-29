Aile meclisinden Etnografya müzesine

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Tahtakuşlar köyünde emekli öğretmen Alibey Kudar tarafından kurulan etnografya müzesinin, büyük ilgi gördüğü bildirildi.



Müzenin kurucusu ve müdürü emekli öğretmen Alibey Kudar, müzenin kuruluş çalışmalarına 1945 yılında aile meclisinin verdiği kararla başladıklarını söyledi.



Geçen sürede toplanan materyalleri, evlerinin ikinci katında bir araya getirdiklerini anlatan Kudar, aynı yerde 1991 yılında açtıkları müzeye, 1994 yılında UNESCO tarafından 10 bin dolarlık destekleme ödülü verildiğini vurguladı.



Geçen sürede, müzenin bölgeye düzenlenen turlarda en önemli ziyaret noktalarından biri haline geldiğini dile getiren Kudar, "Müzemiz, dünyanın dört tarafından ziyaretçi çekiyor. Ünü Türkiye sınırları dışına taşan müzemizi, yılda yaklaşık 200 bin kişi ziyaret ediyor. Müze sayesinde köyümüz, bir cazibe merkezi haline geldi" diye konuştu.



Tahtakuşlar köyünün, Osmanlı döneminde tersanelerin ihtiyaç duyduğu kaliteli keresteye sahip ağaçların kesimi için Fatih Sultan Mehmet tarafından Toroslar'dan getirtilerek bölgeye yerleştirilen "Tahtacı" adlı Türkmenler tarafından kurulduğuna değinen Kudar, şöyle konuştu:



"Müzeyle, göçer kültürünün canlı tutulmasını sağlıyoruz. Türkmen giysilerinden, çadırlarına, mutfak araç gereçlerinden av malzemelerine kadar göçer Türklerin yaşam tarzını, tüm canlılığıyla gözler önüne seriyoruz. Kütüphane ve sergi salonuna da sahip bulunan müzenin deniz bölümünde ise 1997 yılında Marmara Denizi'nde ağlara takılan, 365 kilo ağırlığında, 2 metre 20 santimetre boyunda ve dünyanın en büyük deri sırtlı deniz kaplumbağası mumyası olan mumyanın da aralarında bulunduğu deniz ürünleri ve denizcilikle ilgili eşyalar da sergileniyor."



Alibey Kudar, resim, fotoğraf, seramik ve el sanatları sergilerine de ev sahipliği yapan müzenin kütüphanesinde, 10 binin üzerinde kitap bulunduğunu belirterek, müzenin bugüne kadar 250'ye yakın tez çalışmasına kaynaklık ettiğini bildirdi.





