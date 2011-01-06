Aile Koruma Yasası'na Ayşe Paşalı düzenlemesi

T24

Bu ay içinde yasalaşacak



Eski kayınvalide de dahil



Paşalı’nın ölümü üzerine Ailenin Korunması Yasası’nda düzenlemeler yapılıyor. Mahkemeler, artık eski eşten gelen şiddet ve tehdit için de önlem almak zorunda. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Mahkemenin, Ayşe Paşalı’nın şiddet uygulayan eski eşine karşı koruma kararı almaması ve ardından bıçaklanarak öldürülmesi üzerene Adalet Bakanlığı harekete geçti. Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı ile birlikte Ailenin Korunması Yasası’nda yapılan düzenlemeye göre, eski eş de şiddet ve tehdit karşısında koruma kararı verilecek isimler arasında olacak.Mahkemeler, tehdit ve tacizde bulunan eski eş için de koruma ve uzaklaştırma gibi kararlar alabilecek. Bu karara uyulmaması durumunda da 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilecek. Düzenleme bu ay içinde Meclis’te yasalaşacak. 4320 Sayılı Ailenin Korunması Yasası’nda öngörülen, “Koruma, uzaklaştırma ve hapis cezalarının” uygulanacağı kişiler olarak, “Kusurlu eş ve aile bireyleri” ifadesi kullanılıyor. Bazı mahkemeler, bu ifadeyi gerekçe göstererek, eski eşlere yönelik olarak “koruma kararı” almayabiliyor. Oysa bireylerin, tehditte bulunan herhangi biri için Cumhuriyet Savcılarına başvurma ve tedbir alınmasını isteme hakkı bulunuyor.Yasadan kaynaklanan sorunun çözümü için tek maddelik bir düzenleme ile tartışmaların sona ermesi için “eski eş” ifadesi konulacak. Buna göre, sadece eski eş değil, “hukuki bağı ortadan kalksa bile eski akrabalar, yani eski eş, eski kayınvalide, eski kayınpederden gelen şiddet de koruma kapsamında olacak. Bu kişiler için eve ve işyerine yaklaşmama, iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme, silah ve benzeri araçlarını zabıtaya teslim etme gibi cezalar verilebilecek.