T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Aile Koruma Yasası'na Ayşe Paşalı düzenlemesi

Paşalı’nın ölümü üzerine Ailenin Korunması Yasası’nda düzenlemeler yapılıyor...

06 Ocak 2011 02:00

T24 - Ayşe Paşalı, kendisine şiddet uygulayan kocasından boşandıktan sonra da tehditler almış, koruma talep etmiş, mahkeme ‘eski eş’ diye koruma kararı almamıştı. Yaşananlar kamuoyu tarafından hukuk ayıbı olarak görülürken Aile Koruma Yasası'na yeni bir düzeneleme getirildi. 

Paşalı’nın ölümü üzerine Ailenin Korunması Yasası’nda düzenlemeler yapılıyor. Mahkemeler, artık eski eşten gelen şiddet ve tehdit için de önlem almak zorunda. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:  



Mahkemenin, Ayşe Paşalı’nın şiddet uygulayan eski eşine karşı koruma kararı almaması ve ardından bıçaklanarak öldürülmesi üzerene Adalet Bakanlığı harekete geçti. Kadından Sorumlu Devlet Bakanlığı ile birlikte Ailenin Korunması Yasası’nda yapılan düzenlemeye göre, eski eş de şiddet ve tehdit karşısında koruma kararı verilecek isimler arasında olacak. 


Bu ay içinde yasalaşacak 

Mahkemeler, tehdit ve tacizde bulunan eski eş için de koruma ve uzaklaştırma gibi kararlar alabilecek. Bu karara uyulmaması durumunda da 3 aydan 6 aya kadar hapis cezası verilecek. Düzenleme bu ay içinde Meclis’te yasalaşacak. 4320 Sayılı Ailenin Korunması Yasası’nda öngörülen, “Koruma, uzaklaştırma ve hapis cezalarının” uygulanacağı kişiler olarak, “Kusurlu eş ve aile bireyleri” ifadesi kullanılıyor. Bazı mahkemeler, bu ifadeyi gerekçe göstererek, eski eşlere yönelik olarak “koruma kararı” almayabiliyor. Oysa bireylerin, tehditte bulunan herhangi biri için Cumhuriyet Savcılarına başvurma ve tedbir alınmasını isteme hakkı bulunuyor.


Eski kayınvalide de dahil

Yasadan kaynaklanan sorunun çözümü için tek maddelik bir düzenleme ile tartışmaların sona ermesi için “eski eş” ifadesi konulacak. Buna göre, sadece eski eş değil, “hukuki bağı ortadan kalksa bile eski akrabalar, yani eski eş, eski kayınvalide, eski kayınpederden gelen şiddet de koruma kapsamında olacak. Bu kişiler için eve ve işyerine yaklaşmama, iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme, silah ve benzeri araçlarını zabıtaya teslim etme gibi cezalar verilebilecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24