'Aile kızı olma iddiam yok'

Cem Davran'ın "Oyunculuk, aile kızının yapacağı iş değil" açıklamasına en ilginç yorum, Serra Yılmaz'dan geldi: "Benim katiyen iyi aile kızı olmak gibi bir iddiam yok."



Uzun bir aradan sonra "Melekler ve Kumarbazlar" adlı filmle sinema seyircisinin karşısına çıkan Cem Davran, konuk olduğu "Hülya Avşar Soruyor" programında ilginç açıklamalar yaptı.



Babasının, kendisinden sinema sektöründe çalışan bir kızla evlenmemesini rica ettiğini anlatan Davran, "Bizim sektörden biriyle evlenmedim. Yıllar geçtikçe, babamın ne kadar doğru söylediğini anlıyorum. Kimse kusura bakmasın, aile kızının yapacağı iş değil bu" diye konuştu. Ancak bu sözleri, tepki çekmesine neden oldu. İşte Davran'ın sözleri üzerine yapılan yorumlar:



Serra Yılmaz: Gülünsün diye söylemiştir



Benim tanıdığım Cem, bunu gülünsün diye söylemiştir. Kaldı ki, benim katiyen iyi aile kızı olmak gibi bir iddiam yok.



Bennu Yıldırımlar: Algılar değişme l i



Oyunculuk bizde meslek olarak algılanmıyor. O nedenle bu mesleği önüne gelen herkes yapabiliyor. İnsanlar doğru düzgün altyapısı olmadan bir yerlere getiriliyor, oradan da aşağı indirilmiyor. Bedia Muvahhit'in bir anısı vardır. Şöhretinin zirvesindeyken, hali vakti yerinde bir kadın yanına gelip, 'Sizin hayranınızım, bütün oyunlarınızı izledim. Ben de tiyatrocu olmak istiyordum ama ailem 'orospu olursun' deyip bana mani oldu' der, bunun üzerine Bedia Muvahhit 'Peki sonra ne oldunuz?' diye cevabını verir. Ben evli biriyim, eşim de oyuncu, ben de oyuncuyum, çocuğum da var. Birbirimize karşı oldukça saygılıyız. Bu örnekler çoğaldıkça, belki toplumumuzda da algılar değişir.



Özge Borak: İşimizi yapıp eve gidiyoruz



Bir bankacı gibi akşam saat 6'da gelip kocama yemek pişiremiyorum belki ama en azından ev işlerimi yapabiliyorum. En azından bizim ailede sorun yok. Cem Abi bunu başka bir açıdan söylemiştir. Yoksa hepimiz işimizi yapıp, evimize gidiyoruz.



Fulya Zenginer: Ben iyi bir aile kızıyım



Çok yersiz ve saçma buluyorum Cem Bey'in açıklamasını. Bunu bir hakaret olarak görüyorum. Ben çok iyi bir aile kızıyım, evlenince de çok iyi aile kuracağıma inanıyorum. Evlendiğimde bu işi bir şekilde yapacağım. Oyunculukla evliliği birlikte yürüteceğim.



Sedef Avcı: Öyle görüyorsa o halde öyledir



Sonuçta herkes kendi işini yapıyor. Herkesin bakış açısı farklı, yaptığı yorum kendine. O öyle görüyorsa, öyledir. Ben bir şey söylemem. Başkası da başka şekilde görür. O yüzden fazla bir şey söylemek istemiyorum.

