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Yaşam

Aile kavgasında köy kana bulandı

Karabük'ün Cumayanı Köyü'nde iki aile arasında çıkan kavgada, 15 kişi av tüfeğiyle açılan ateşle yaralandı.

04 Ağustos 2017 23:00

Karabük'ün Cumayanı Köyü'nde iki aile arasında çıkan  kavgada, aralarında kavgayı ayırmaya çalışanların da olduğu 15 kişi av tüfeğiyle açılan ateşle yaralandı.


Cumayanı Köyü'nde komşu ve aynı zamanda dünür olan Şaban Gergen ve Bülent Aşık, Ankara'daki yakınlarının kavga etmelerini konuşurken tartışmaya başladı. Tartışma tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü.


Aralarında kavgayı ayırmaya çalışanların da olduğu Fuat Gergen, Bülent Aşık, Mustafa Aşık, Sevgi Aşık, Canser Aşık, Ömer Kalkancı, Meral Kalkancı, Yasin Bozkurt, Arif Eper, Dilek Eper, Yusuf Atay, Metin Gül, Hüseyin Türe, Nursel Külbare ve Gülseren Sarıkaya yaralandı.

Yaralılar özel araçlarla ve haber verilmesiyle gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Polis hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma 3 kişiyi gözaltına aldı.

Hastaneye gelen köy muhtarı Bilal Bozkurt, "Olay iki aile arasında oluyor. Bunlar aynı zamanda dünür. Aralarında şimdiye kadar hiçbir şey olmadı. Sözlü bir tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş. Saçma ile hafif yaralanmalar var. Hayati tehlikesi olan yok. Benim oğlum da kavgayı ayırmak isterken yaralanmış'' dedi.

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