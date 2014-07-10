Aile kavgasında 8 kurşun, 12 yaralı!

Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada silahlar kullanıldı. 8'i mermi isabet etmesi sonucu olmak üzere 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Akbaş ve Karayel ailelerinin fertleri 10 Temmuz Caddesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa, Bünyamin Akbaş ile Mehmet, Abdülkadir Karayel ile yoldan geçen ve isimleri henüz öğrenilemeyen 8 kişi mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Karayel, buradaki müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.