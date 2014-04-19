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Yaşam

2 astsubayı öldüren saldırgan, girdiği çatışmada öldürüldü

Karısına şiddet uygulayan Yakup A. kendisini yakalamaya gelen 2 astsubayı öldürdü, çıkan çatışmada kendisi de öldürüldü

19 Nisan 2014 10:28

Biga'da akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen 46 yaşındaki Yakup A., Biga Merkez Karakol Komutanı 46 yaşındaki Astsubay İlhan Yıldız'ın ardından, kendisini yakalamak için gelen 41 yaşındaki Astsubay Ömer Yanar'ı da bu sabaha karşı pompalı tüfekle öldürdü. Saldırgan öğle saatlerinde çıkan çatışmada öldürüldü.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Biga’ya bağlı Sarnıç Köyü’nde, dün saat 21.30 sıralarında, akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Yakup A.’nın, eşi Hatice A.’ya şiddet uygulaması üzerine komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine köye giden Biga Merkez Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş İlhan Yıldız, Yakup A. ile evin bahçesinde konuşarak, bir daha eşine şiddet uygulamaması konusunda uyarılarda bulunup, ikna etmeye çalıştı.

Ancak, bu sırada aralarında tartışma çıktı. Yakup A., elindeki pompalı tüfeği astsubay Yıldız’a doğrultup, ateş etti. Astsubay Yıldız, başına isabet eden saçmalarla olay yerinde şehit olurken, Yakup A. kaçtı.

 

Tekrar köye dönüp, dehşet saçtı

 

Yakup A., jandarma tarafından aranırken, bugün saat 03.00 sıralarında tekrar döndüğü köyde, bir hasmının evine birkaç el ateş etti. Silah sesini duyan köylülerin haber vermesi üzerine köye jandarma timleri sevk edildi. Bu sırada pusu kurduğu öğrenilen Yakup A., ateş açılan eve gelen jandarma timinde görevli astsubay başçavuş Ömer Yanar’ı da pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürdü.

2 astsubayı öldüren, cinayet suçundan daha önceden sabıkası da olduğu öğrenilen Yakup A. ile güvenlik güçleri öğle saatlerinde çatışmaya girdi. Yakup A. vurularak öldürüldü.

 

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