Aile içi şiddete karşı 'Güldünya Konseri'

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nın kullanma bilincinin arttırılması için, Türkiye’nin 13 ünlü kadın sanatçısının birer şarkı seslendirdiği “Güldünya Şarkıları” albümünün konseri, bu akşam aslak Show Center’da gerçekleşecek.
İlk kez “Güldünya Şarkıları” konseri için bir araya gelen Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Emel Müftüoğlu, Aynur, Aylin Aslım, Şebnem Ferah, Şevval Sam, Rojin ve Funda Arar gibi Türkiye’nin en iyi sesleri, şarkılarını bugün Behzat Gerçeker yönetimindeki ENBE Orkestrası eşliğinde, Türkiye’de kadına yönelik şiddete son demek için söyleyecek.
Bu muhteşem konserin tüm geliri, “Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na bağışlanacak. Sanatçıların, BKM Organizasyonu’nun, Naim Dilmener ve Yaşar Gaga’nın gönüllü olarak destek verdiği, Tim Maslak Show Center’ın bu konserde, 80’li yılların ortalarından itibaren kadın mücadelesinin marşı haline gelen "Kadınlar Vardır" şarkısı, sanatçılar tarafından hep bir ağızdan söylenecek.
Amaç, Aile İçi Şiddete Son! Kampanyası’nın aile içinde kötü muamele ve şiddete maruz kalan kadınlara yönelik yasal, psikolojik ve tıbbi destek sağlamak amacıyla yaklaşık bir buçuk yıl önce hizmete açtığı Acil Yardım Hattı’nın daha çok kadına ulaşabilmesi…
“Güldünya Şarkıları” albümünün kitapçığında yer alan yazısında şiddetle mücadele için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Sezen Aksu, "Sığınılacak tek adresten kaçıp gitmeyi isteyen, sosyal bir varlık olmasına karşın aidiyetsizlik batağında kaybolan ne çok insan vardır kimbilir. Görünen o ki, insan özünde pusuda bekleyen bu enerji doğru bir formül ile yönetilmediği, yönlendirilmediği ve türlü şekillerde beslendiği sürece, çocuklarımızın potansiyel birer şiddet uygulayıcısına, kendimizin de birer şiddet mağduruna dönüşmesi işten değil" diyor. Güldünya Şarkıları Albümü
Albümün adı “Güldünya Şarkıları”. Çünkü, gencecik yaşında aile içi şiddete kurban edilen Güldünya Tören, bugün Türkiye’de kadına yönelik şiddetin bir sembolü. Bütün suçu, ailesinin istemediği biriyle birlikte olmaktı Güldünya’nın ve İstanbul’da sokak ortasında kurşunlandı. Ölmedi, hastanede yoğun bakımda hayat mücadelesi verirken, “işi yarım bıraktıklarını düşünen” iki ağabeyi, ellerini kollarını sallaya sallaya içeri girdiler ve “işi” bitirdiler. Onu sevip sarıp kollaması beklenen ailesi, zaten ölüm fermanını çıkarandı, yaşadığı köy, suçluları suça iterek ve saklayarak bu büyük günaha ortak olmuştu.
Albümde yer alan Güldünya şarkısının söz ve müziği Aylin Aslım’a ait.
Konserde, izleyicileri sürpriz düetler de bekliyor. Güldünya Şarkıları
1. Nazan Öncel, Aylin Aslım, Aynur, Nilüfer, Zuhal Olcay, Sezen Aksu, Rojin – Kadınlar Vardır Söz/Müzik: Filiz Kerestecioğlu
2. Sezen Aksu – Güldünya Söz/Müzik: Aylin Aslım
3. Ajda Pekkan – Kadın Dediğin Söz/Müzik: Şehrazat
4. Nazan Öncel – Leyla Söz/Müzik: Nazan Öncel
5. Emel Müftüoğlu – Adım Kadın Söz/Müzik: Bora Ayanoğlu
6. Aynur – Qumrike Söz/Müzik: Anonim
7. Zuhal Olcay – Neyse
Söz/Müzik: Burcu Tatlıses
8. Aylin Aslım – Karar Verdim
Söz/Müzik: Nilüfer
9. Nilüfer – Sanane Kimene
Söz/Müzik: Ülkü Aker/Philippos Nikalaou
10. Şebnem Ferah – Masum Değiliz
Söz/Müzik: Sezen Aksu-Meral Okay/Sezen Aksu
11. Şevval Sam – Kibritçi Kız
Söz/Müzik: Şevval Sam
12. Rojin – Sil Baştan
Söz/Müzik: Şebnem Ferah
13. Ayten Alpman – Ve Tanrı Aşkı Yarattı Söz/Müzik: Fikret Şeneş/Burch-Grutchfield
14. Funda Arar – Dünden Sonra Yarından Önce Söz/Müzik: Zuhal Olcay/Onno Tunç
Konser biletleri Biletix gişelerinden ve www.biletix.com
internet adresinden satın alınabilir.