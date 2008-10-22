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Yaşam

Aile içi şiddete çayla son

Kayserili aktar Nuri Akdamar aile içi şiddeti azaltmak için sakinleştirci bitki çayı üretti. Dört bitkinin karışımıyla hazırlanan çay, aktar Akdamar’ın kendi eşi

22 Ekim 2008 03:00

 Kayserili aktar Nuri Akdamar aile içi şiddeti azaltmak için sakinleştirci bitki çayı üretti. Dört bitkinin karışımıyla hazırlanan çay, aktar Akdamar’ın kendi eşiyle yaptığı kavgaları da azaltmış

Kayseri’de bir aktar, aile içindeki karı-koca ve gelin-kaynana tartışmalarını önlemek için birçok bitki karışımından oluşan rahatlatıcı ve gevşetici çay üretti.

RAHATLATIP SAKİNLEŞTİRİYOR 

Merkeze Melikgazi İlçesi 27 Mayıs Caddesi üzerinde hizmet veren Nuri Akdamar, kendi eşiyle sık sık tartıştıkları sebebiyle rahatlatıcı bir çay yaptığını ve işe yaradığını söyledi. Bu karışımı ticarete dönüştürdüğünü söyleyen Akdamar, çayın insanı sakinleştirici ve sinir alıcı özelliğinin olduğunu öne sürdü. Akdamar “Dört bitkinin karışımı ile hazırlanan bu çayın rahatlatma özelliği var. Karışımın içerisinde melisa, mercan, karabaş ve kantaron bitkileri bulunuyor. Vatandaşlardan olumlu tepkiler alıyoruz” dedi.

AİLE İÇİ KAVGAYA SON 

İşyeri sahiplerinden yedi yıllık aktar Emel Ketencioğlu ise çayın aile içindeki şiddete iyi geldiğini belirterek, vatandaşların dikkatini çekmesi için bitkisel karışımı “gelin-kaynana ve karı-koca kavgasını engelleyen çay” olarak adlandırdıklarını söyledi. Sık sık bitkisel çaydan satın aldığını kaydeden bazı vatandaşlar da çayın rahatlatıcı özelliğinin olduğuna söyledi.

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