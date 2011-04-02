Aile içi şiddete 23 yıl hapis isyan ettirdi

T24 - Eşine ve çocuklarına işkence yapıp öldürmeye teşebbüs etmekten yargılanan kişiye 23 yıl hapis cezası verildi. Ceza, Yargıtay'ca da onaylandı.





Erzurum'a 146 kilometre uzaklıktaki Hınıs İlçesi'nin Yeşilbahçe Mahallesinde oturan 7 çocuk babası Abdulvahap Sönmez, 2009 yılının Şubat ayında evinde bulunan 5 bin 100 liranın kaybolmasından eşi Medine ve çocuklarını sorumlu tuttu ve onlara şiddet uyguladı.

Olaydan 40 gün sonra kızı Ayşe, kaybolan paranın bir miktarını bularak babasına teslim etti.

Ancak Abdulvahap Sönmez'in paranın tamamını isteyip aile fertlerine işkence yapınca çocuklarından Ayfer Sönmez, evdeki ilaçları içerek intihara kalkıştı.

Medine Sönmez de 7 çocuğundan Ayfer, Gamze ve Ömer'e eşinin işkencelerinin sürmesi üzerine evi terk etti.

Abdulvahap Sönmez'in aile fertlerine işkence yaptığı ve kızlarından birinin intihara kalkıştığı güvenlik birimlerine intikal etti.

İntihara kalkışan Ayfer Sönmez, Hınıs Devlet Hastanesi'nde tedavi gförürken Medine ve Abdulvahap Sönmez çifti gözaltına alındı. Medine Sönmez ifadesinde, eşi Abdulvahap'ın kendisini ve çocuklarını ağaç sopa ve elektrik kablolarıyla dövdüğünü söyledi.

Aile fertlerine işkence yapmak ve öldürmeye kalkışmak suçlamasıyla tutuklanan Abdulvahap Sönmez hakkında, Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Mart 2009'da 'eş ve çocuklarına eziyet yapma, aletle yaralama, kasten adam öldürmeye teşebbüs ve tehdit' suçlamasıyla dava açıldı.

Eş ve çocuklar, savcılığa gizlice mektup yazarak gördükleri şiddeti tüm ayrıntılarıyla anlatıp babalarının hapiste tutulmasını istedi.

Mahkeme, Abdulvahap Sönmez'i, eşi Medine ile çocukları Ayfer, Gamze, Ömer'e sistematik bir şekilde şiddet uyguladığı, eziyet çektirdiği gerekçesiyle toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi de 22 Şubat 2011 günü Hınıs Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararı onayladı.



