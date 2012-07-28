'Aile içi şiddet insanlık suçu olsun'

BDP, 1 Ağustos'ta çalışmalarına tekrardan başlayacak olan Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na sunduğu 30 maddelik öneri planında 'aile içi şiddetin insanlık suçu sayılmasını' istedi.

Planda aile içi şiddet ve namus cinayetlerinin 'insanlık suçu' kapsamında değerlendirilmesi talep edildi.

Planda ayrıca, demokrasi, Kürt sorunu, anadil gibi konulara da yer verildi.

"Yeni anayasa merkezi yetkileri toplumun öz örgütlenmeleri eliyle yerel bölgelere ve halka yayan gerçek anlamda demokratik bir anayasa olmalıdır" diyen BDP, yeni anayasanın adına yakışır demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi olması gerektiğini savundu.

Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yollardan gerektiği belirtilen planda 'anadilinde eğitim ve öğrenim'in önemine vurgu yapıldı.

'Parti kapama zorlaşsın'

BDP'nin önerileri arasında 'parti kapatılmasının zorlaştırılması' da yer aldı.

Meclis'te grubu bulunan her bir siyasî partinin beşer üye ile temsil edileceği ve Meclis Başkanı'nın başkanlık edeceği bir komisyon oluşturmasını isteyen BDP, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın bu komisyonun üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ve gizli oyla vereceği karardan sonra partiler hakkında dava açmasına izin verilmesini öneriyor.