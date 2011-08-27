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Politika

''Aile huzurunu bozdurmayacağız'' ELAZIĞ (A.A)

27 Ağustos 2011 05:46

-''Aile huzurunu bozdurmayacağız'' ELAZIĞ (A.A) - 27.08.2011 - İçişleri Bakanı Şahin, ''Geniş aileyiz biz. Aile huzurunu bozdurmayacağız'' dedi. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Elazığ'da Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Süleyman Selmanoğlu ile bir süre makamında görüştü, daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretler sonrası Elazığ Belediyesi iftar çadırında orucunu açmak için Gazi Caddesi'nden yürüyerek çadıra doğru yola çıkan Şahin, yolda iftar sofrası hazırlayan esnaflarla sohbet etti. Bakan Şahin, bir esnaf grubu ile sohbet ederken ezan okununca burada hazırlanan sofrada su içerek orucunu açtı. Yaralı polislere ziyaret Bakan Şahin, Elazığ'ın Alacakaya İlçesi Emniyet Amirliği ve polis lojmanlarına 22 Ağustos'ta terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavileri devam eden polis memurları Erkan Kartal ve Yunus Zorlu'yu da hastanede ziyaret etti. ''Geniş aileyiz biz. Artık herkes, hiç kimse kimsenin yabancısı değil. Ama biz aile huzurunu bozmak isteyenlere bozdurmayacağız'' diyen Bakan Şahin, konuşmasına şöyle devam etti: ''İnşallah siz böyle dik durdukça biz de inşallah bu arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle birlikte bu aziz toprağı sonuna kadar sahipleneceğiz. Ve devam edecek bu devlet bu toprak bu vatan. Bu bayrak bu din bu iman yaşayacak sonuna kadar.''

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