Aile hekimliğindeki 'kilitli kapı' tartışmasına soruşturma

ZONGULDAK, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı, Zonguldak\'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi\'ndeki aile sağlığı merkezinde doktor ve hasta yakını arasında çıkan tartışmayla ilgili müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Önceki gün meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Fatma Dinçer, 4 yaşındaki torununu muayene için götürdüğü Aile Sağlığı Merkezi\'nde, öğle tatilinin bitmesine birkaç dakika kala kilitli kapıyı tıklattığı gerekçesiyle kendisine tepki gösteren doktorla tartıştı. Hasta yakını ve doktor birbirlerinden şikayetçi oldu. Yüksek ateş şikayeti bulunan çocuk, polis tarafından götürüldüğü başka bir poliklinikte muayene edildi. Sağlık Bakanlığı, yaşanan tartışmayla ilgili çıkan haberler üzerine yazılı açıklamada bulundu. Konuyla ilgili Türkiye Halk Sağlığı Kurumu\'nca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

\"Medyada, \'Doktor ve hasta yakınları birbirine girdi\' başlığıyla yer alan ve Zonguldak\'ta bir aile sağlığı merkezinde yaşanan olayla ilgili Türkiye Halk Sağlığı Kurumumuzca müfettiş görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır. Yapılacak soruşturma neticesinde ihmal ya da kusur tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlemler uygulanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.\"