'Aile Hekimliği' yarın hizmete geçiyor

T24 - Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul'da 1 Kasım'da başlatılacak olan "Aile Hekimliği" uygulaması için Toplum Sağlığı ve Aile Sağlığı Merkezleri'nde görevli doktor ve personelin görev yerileri belli oldu. Sağlık Bakanlığı ve İl Aile Sağlık Müdürlükleri tarafından hazırlanan internet siteleriyle vatandaşların aile hekiminin öğrenmesine kolaylık sağlandı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün ya da Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde Aile Hekimini öğrenebilirsiniz. Uygulamadan yararlanacak olan vatandaşların eğer aile hekimi belirtilmemişse, listedeki hekimlerden birini seçerek kayıt olabiliniyor.





İstanbul'da yaşayanlar Aile Hekimleri'ni buradan öğrenebilirler





İstanbul’da 1 Kasım ayında başlayacak Aile Hekimliği uygulamasında toplam 3 bin 645 aile hekimi hizmet verecek. Bir hekime ortalama 3 bin 500 kişi düşecek. Aile hekimliği uygulamasında görevli doktorların bir günde en fazla 40 hastaya bakması hedefleniyor.

Aile hekimleri kendilerine bağlı nüfusa, tedavi edici hizmetlerin yanı sıra, aşılama bebek ve çocuk, gebe ve loğusa takipler ile 15-49 yaş arası kadınların özellikle kanser gibi hastalıklar açısından takibi ile bakıma muhtaç ve yatalak hastaların tespiti gibi hizmetlerin yanı sıra obezitenin önlenmesi gibi koruyucu sağlık hizmetlerinde de görevler üstlenecek.

Aile hekimliği uygulamasına geçişle birlikte sağlık ocaklarının adı Aile Sağlığı Merkezi (ASM) olarak değişecek. İlçelerin nüfusuna göre belirlenen her ASM’de ortalama 2-4, en fazla 9 aile hekimi bulunacak.

Sistemde tedavi ve laboratuvar hizmetleri tamamen ücretsiz olacak.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, il dışından gelenlerin de istediği aile hekimlerine misafir hasta olarak muayene olabileceğini, bu kişilerin sağlık kayıtlarının daha sonra kendi aile hekimine elektronik ortamda iletileceğini de açıkladı.

Ücretsiz olarak hizmet verecek Aile Hekimleri, hizmet verdikleri kişi başına devletten ücret alacak.



3 bin 500 kişiye bir doktor

Halkın sağlık hizmetlerine ulaşmada büyük bir kolaylığı sağlaması ön görülen sistemde İstanbul'da halen 586 tane sağlık ocağı ve yaklaşık 2 bin 50 doktor hizmet vermekte. Aile hekimliğine geçişle birlikte doktor sayısı 3 bin 645’e çıkması, hizmet noktasının da 940’a yükselmesi hedeflendi. Her aile hekimi mahallesindeki 3 bin 500 kişiden sorumlu olacak.

Doktorlar çalışmak istediği bölge ve mahalleyi kendileri seçecekler. TÜİK’ten elde edilen “Hangi mahallede kimler yaşıyor?” araştırmasını CD ortamında verilecek. Doktorlar görevli olduğu mahallede 3 bin 500 kişiyi gözden geçirecek. Bir aile hekimi en çok 4 bin kişiye bakalabilecek.

Uygulama kapsamında görev alacak doktorlar 4 bin 500 lira maaş ve her 6 ayda 3 bin lira daha ikramiye alacak. Eğer doktorun görevli olduğu bölgede aşı olması gereken çocuk, gebe ve yaşlı sayısı ödenecek maaşlarda da artış olacak.



Aile hekeminin sorumluluk alanları

Aile hekimi, aile sağlığı merkezini yönetmek, birlikte çalıştığı ekibi denetlemek, hizmet içi eğitimlerini sağlamak ve Bakanlıkça yürütülen özel sağlık programlarının gerektirdiği kişiye yönelik sağlık hizmetlerini yürütmekle yükümlü olacak. Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri (gebe, loğusa, bebek, çocuk izlemleri, aşılama hizmetleri gibi) ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini verip, sağlığı geliştirici ve koruyucu hizmetler ile ana çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerini yerine getirecek.

Evde takibi zorunlu özürlü, yaşlı, yatalak ve benzeri durumdaki kişilere evde veya gezici/yerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak tanı, tedavi rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini veren aile hekimleri tanı ve tedavisi yapılamayan hastaları hastanelere sevk edecek. Sevk edilen hastaların muayene, tetkik, tanı, tedavi ve yatış bilgilerini değerlendirmesi yine aile hekiminin sorumluluğunda olacak. Doktorlar gerektiğinde kişiyi gözlem altına alarak tetkik ve tedavisini yapacak. Sağlık raporu, sevk evrakı, reçete v.s. belgeleri düzenleyecekler.

