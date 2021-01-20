Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası: Yorulduk, yıprandık; özlük haklarımız bir an önce düzeltilsin, kadro eksikliği giderilsin

Pandemi ile aile sağlığı çalışanlarının iş yükünün arttığına dikkat çeken Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, “Yorulduk yıprandık. Özlük haklarımızın bir an önce düzeltilmesini ve kadro eksiklerinin giderilmesini istiyoruz” dedi.

Türkiye genelinde 8 bin kadar Aile Sağlığı Merkezi (ASM) bulunuyor ve aktif olarak yaklaşık 25 bin aile hekimi görev yapıyor. 2 bine yakın aile hekimliği birimi ise boş. Her aile hekimine 3 bin 500’e yakın hasta kayıtlı. Bu sayı İstanbul’da bazı ilçelerde (Esenyurt) 4 bine kadar çıkabiliyor. Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre AHESEN Başkanı Özer, aile hekimliği birimlerine kayıtlı kişi sayısının çok yüksek olduğunu vurguladı.

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, “65 yaş üstü zatürree aşısı, mevsimsel grip aşıları ve okul çağı aşılamaları aile hekimlerine verildi. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bazı illerde filyasyon görevleri bizlere verilmeye çalışıldı. Pandemi sürecinde iş yükümüz arttı, yorulduk, yıprandık. Ancak hak ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadı. Özlük haklarımızda kayıplar yaşadık. Uyarıyoruz ve diyoruz ki: Taleplerimizin en kısa zamanda karşılanmaması durumunda yaşanacak olumsuzlukların sorumluluğu, yıllardır yaşanan baskıyı ve görmezlikten gelinmeyi sineye çeken aile hekimliği çalışanlarında olmayacaktır” dedi.