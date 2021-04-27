Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Özer: İlk kez aşısını yaptıracak olanlar randevu alamıyor

Koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıracak olan ve aile sağlığı merkezlerine gitmek isteyen yurttaşların geçen hafta aşı randevuları alamadığı belirtildi. Bir de buna 55 yaş üstü yurttaşların eklenmesiyle sorun daha da belirgin hale geldi. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. Gürsel Özer, "İlk kez aşısını yaptıracak olanlar randevu alamıyor. Daha önce ilk aşısı yapılanlar ikinci aşı randevusunu alabiliyorlar. Bizim sahadan yani diğer aile hekimlerinden aldığımız geri bildirimlere göre BioNTech aşısı yaptırılabiliyor. Ancak Sinovac aşısı yaptırılamıyor. Bu durumun bendeki çağrışımı, aşının yeterince olmayışıdır" değerlendirmesini yaptı.

"BioNTech aşısı yaptırılabiliyor ancak Sinovac aşısı yaptırılamıyor"

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre "Bizde randevular azalmışken ve aşı karşıtlığı konuşurken birden bakanlığımız 55 yaş altına aşı yapılacağını ilan etti. Ama o günlerde bizim aşı randevu sayımız, birçok aile hekiminde olduğu gibi 1 ile 2 arasındaydı. Normalde 10 ile 15 arasındadır" diyen Özer, 55 yaş ve üstü grubun aşılanmaya başlanmasıyla aslında ASM’lerde bir yoğunluk beklediklerini ancak bunun olmadığını söyledi.

Özer, "55 yaşa indiğinde, aslında hep bir önceki yaş gruplarında olan yoğunluğu bekliyorduk. Sahadan yani diğer aile hekimlerinden aldığımız geri bildirimlere göre BioNTech aşısı yaptırılabiliyor ancak Sinovac aşısı yaptırılamıyor. Ya aşı lojistiğinde bir problem var ya elimizde şu anda bizim yaptığımız Sinovac aşısı yok ama var olan gerçek şu ki bazı arkadaşlarım 3 Mayıs’a, bazı arkadaşlarım 5 Mayıs’a kadar diyor, bizden bu tarihlere kadar ilk aşı randevusu alınamıyor. İlk aşısı yapılanlar ikinci aşı randevusunu alabiliyorlar" dedi.

"Önce aşıyı getirin, biz zaten hastalarımızı ikna ederiz"

Aşı karşıtlığı ile ilgili tartışmalara değinen Özer, bakanlığın yurttaşları aşıya yönlendirmek için ikna timleri kurmayı planladığını ve bu timlerde aile hekimlerini görevlendireceğinin konuşulduğunu öne sürdü.

Özer, "Önce aşıyı getirin, biz zaten hastalarımızı ikna ederiz. Kayıtlı kişilerimiz randevuyu alamadığı zaman ASM’ye geliyor, 'Neden alamadım' diye bize soruyor. Hem sözel hem fiziksel şiddet olayları yaşanabiliyor" dedi.