Aile hekimlerinden sağlık raporu tepkisi: Bu uygulamalar imzamızı göstermelik olmaya indirgiyor

Türkiye Barolar Birliği, Resmi Gazete’de yayınladığı bir yazıyla stajyer avukatların sağlık raporlarını yine aile hekimlerinden alabileceklerini duyurdu. Aile hekimleri derneklerinden bu karara tepkiler geldi. Dernekler, böyle uygulamalar sebebiyle imzalarının göstermelik olmaya indirgendiğini ifade etti.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre; Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. H. Şenol Atakan, raporların hangi kıstaslara göre verileceğinin mevzuatla düzenlenmediğini, dolasıyla göstermelik imzaya indirgendiğini söylüyor. Günlük mesailerinin yüzde 25-30’unun bu taleplere karşılık vermekle geçtiğini belirten hekimler asıl işlerinin aksadığını söylüyor.

"Hukuken anlamsız"

Aile hekimlerine rapor için en son stajyer avukatlar yönlendirildi. Türkiye Barolar Birliği’nin 14 Aralık tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğine göre avukatlık staj başvurusu için sağlık raporu aile hekimden istenecek. Aile hekimleri bunun hekimlerle avukat adaylarını karşı karşıya getireceği görüşünde. İstanbul Aile Hekimliği Derneği Hukuk Genel Sekreteri Dr. Mustafa Tamur şöyle konuştu: “Türkiye Barolar Birliği de verilen sağlık raporunu ‘altı üstü bir imza’ olarak görüyor. Bu ve benzeri raporlarda aranan ibare, ‘Mesleğini yapmaya bedenen ve ruhen uygun olduğu’. Hangi beden ve ruh hali ile hastalıkların, hangi meslekleri yapabileceğine veya yapmasına engel olduğuna dair herhangi bir liste yok. Ayrıca tek bir hekimin böylesine iddialı bir raporu, resmi evrağı düzenleyebiliyor olması da tıbben ve hukuken anlamsız."

Haberin tamamı için tıklayın: Aile hekimleri isyanda: 400 konuda sağlık raporu düzenlemeleri isteniyor