Aile hekimlerinden Sağlık Bakanlığı'na: Bu onur kırıcı yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın salgından etkilenerek görev yapamayan aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının maaşlarından artık kesinti yapılmayacağı ve Covid-19 hasta takibine göre 3 ay süreyle aile hekimlerine ek ödeme verileceği yönünde açıklama yapmasına, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’ndan (AHEF) tepki geldi.

Açıklamada “6 aydır bin bir sorunla boğuşan biz aile hekimlerini görmezden gelen iradeniz şartlı, emeği yok sayan bir yaklaşımla bir kez daha bizi görmediğini, duymadığını ispat etmiştir. Hekimler yüzyıllardır olduğu gibi mesleğimizin gereğini icraya devam ederken bu onur kırıcı yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz” denildi.

TIKLAYIN - Resmi Gazete'de yayımlandı; Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak

"Halen haklarımızın gözetilmediğini görmek bizi son derece üzmüştür"

AHEF tarafından yapılan açıklamada, aile hekimliği çalışanlarının pandemi sürecinde hastanelerin poliklinik yükünün azalması karşısında, asli görevi koruyucu hekimlik olmasına karşın artan poliklinik hizmeti ve beraberinde gelen yoğun bürokratik angaryalar ile uğraşmak zorunda kaldıkları anımsatıldı.

Açıklamada “Gece yarısı yapılan ‘ek ödeme ve izin kullanımı’ odaklı açıklamada halen haklarımızın gözetilmediğini görmek, emek ve çabalarımızın görmezden gelinmesi bizi son derece üzmüştür. ‘Hastalanma’ hakkımız dahi bulunmadığı gibi adeta bu konuda cezalandırılıp ücretlerimiz kesilmiş ve çalışma şevkimiz kırılmıştır.

"İile hekimliği çalışanları ek ödeme için şarta bağlandı"

Bu süreçte diğer kamu kurumları ek ödemeleri hiçbir şarta bağlanamadıkları halde -ne hazindir ki- sürecin en önündeki neferleri arasında yer alan aile hekimliği çalışanları ek ödeme için şarta bağlandı. Bunu son derece ‘adaletsiz’ olarak nitelendirdiğimizi bilmenizi istiyoruz” denildi.

"Orantısız ödemeye layık bulduğunuz aile hekimlerine yapılan bu adaletsiz ödemeyi reddediyoruz"

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

“Sanki hakkımız olmayanı biz talep ediyormuşçasına kamuoyunda yanlış algıya neden olan açıklama ‘sağlıkta şiddet’ olaylarını tetikler niteliktedir. Buna dur demelisiniz. Orantısız ödemeye layık bulduğunuz aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılan bu adaletsiz ödemeyi reddediyor, meslek onurumuza sadakayla muamele edemeyeceğinizi deklare ediyoruz. Kabul etmiyoruz! Beş bin aile hekimi, aile sağlığı çalışanı bu salgın hastalığın pençesine düşmüş şehitler verilmeye devam ediliyorken, Covid-19 olduğu için maaşı kesilen hekimlerden bir özür bile dilenmezken, iş güvenliği hiçbir şekilde sağlanmazken, memleketin tüm kanallarından koro halinde ‘aile hekimine bu parayı verdik!’ haberleri; ettiğimiz yemini, meslek onurumuzu, güvenimizi zedelemektedir. Bu onur kırıcı yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz.”