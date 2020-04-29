Aile hekimlerinden ailelere aşı uyarısı: Ara verilmeden devam etmeli

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Aşı Çalışma Grubu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde çocukluk çağı aşılarına ara verilmeden devam edilmesi uyarısında bulundu.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Aşı Çalışma Grubu Genel Koordinatörü Dr. Melisa Menemencioğlu, Dünya Aşı Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, aşılamanın her yıl milyonlarca insanın hayatını kurtardığını ancak hala dünyada yaklaşık 20 milyon aşılanmamış veya eksik aşılı çocuk bulunduğunu aktardı.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin bebeğe ve ilköğretim çağındaki 2.5 milyon çocuğa aşı uygulandığını belirten Menemencioğlu, şunları kaydetti:

"Son yıllarda tüm dünyadaki toplumlar arasında dini, politik veya coğrafi sebeplerle bebeklik ve çocukluk çağı aşılarını reddetme eğilimi, aşı yaptırmaya ilişkin tereddütler artmaktadır. Aşılanmamış veya eksik aşılı kişiler nedeniyle küresel görülme sıklığının artması, göçler, savaşlar gibi nedenlerle aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıkların görülme riski yükselmektedir. Covid-19 döneminde aşıyla önlenebilen hastalıkların görülme olasılığının artma riski nedeniyle özellikle çocukluk çağı aşılarına ara vermeden mutlaka devam edilmelidir. Aşılama hizmetleri her çocuğun hakkıdır, yüksek aşılama oranlarına ulaşmak başta birinci basamak sağlık hizmetleri ve güçlü sağlık uygulamalarını gerektirir."