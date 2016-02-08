Aile hekimleri: "Sürücü adayının IQ’su 79’un altında olmasın" deniyor, suratına bakıp mı anlayacağız?

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, ehliyet alacak kişiler için gerekli olan sağlık raporlarının aile hekimleri tarafından verilmesinin önünün açılması krize neden oldu. İzmir Aile Hekimleri Derneği (İZAHED) Başkanı Dr. Murat Pala, 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan uygulamayı değerlendirdi. Sürücü adayları için belirlenen çoğu kriterin kendilerini aştığını savunarak birçok aile hekiminin vatandaşları uzmana gönderdiğini ifade eden Pala, “Ehliyet alacak kişinin IQ’sunun 79’un altında olmaması isteniyor. Kişinin IQ’sunu suratına bakarak mı anlayacağız? Kişide gece körlüğü ya da epilepsi rahatsızlığının olup olmadığıyla ilgili değerlendirme yapamayız” diye konuştu.

Habertürk’ten Mert Neşet Muslu’nun haberine göre, Pala, vatandaşların, “Bizi uğraştırma, imzala hocam” diyerek rapor için hekimlere baskı yaptığını söyledi. Pala, “Yönetmelikte, aile hekimlerinin şüpheli bir durum görmesi halinde kişiyi uzmana sevk edebileceğine dair madde var. Ancak özele gittiklerinde, rapor için para ödeyecek olan vatandaşlar, arkadaşlarımıza baskı yapıyor. Ağır vasıta ve toplu taşıma araçlarını kullanacak kişilere, kafamıza göre sağlık raporu veremeyiz. Bizim sağlıklı raporu verdiğimiz bir kişi, görme bozukluğu ya da psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle kazaya karışırsa, bunun sonucu ne olur? Bu durumun hukuki sıkıntılarının yanı sıra vicdani sorumluluk altında kalırız” dedi. Sağlık raporlarının verilmesi için 5-6 doktordan oluşan kurulların oluşturulması önerisinde bulunan Pala, “Ayrıca ehliyet alırken verilen paralarda Şoförler Odası’na bile bağış yapılıyor ama aile hekimlerine ödeme yapılmıyor” dedi.

Yeni yönetmelik ne diyor?

29 Aralık 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik” ile ehliyet alacak kişilere yönelik yeni muayene şartları ve kurallar getirildi. Yönetmelikte şu ifadelere yer verildi: “Sürücü ve sürücü adaylarının muayeneleri; Sağlık Bakanlığı’na ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılan özel sağlık kuruluşlarında görevli tabip veya uzman tabip tarafından bu yönetmelik hükümlerine göre yapılır ve sağlık raporu düzenlenir.”