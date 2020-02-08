Aile hekimleri, 'şiddete ve hak kayıplarına' karşı eylem yaptı: Taleplerimiz karşılanmazsa iş bırakacağız

Aile hekimleri sağlıkta şiddete karşı önlem alınması ve hak kayıplarının önüne geçilmesi için miting yaptı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sezen, "Taleplerimiz karşılanmalı, yoksa iş bırakırız” dedi.

Aile hekimleri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi, hak kayıplarının giderilmesi, iş yükü artışının engellenmesi talepleriyle Ankara’da miting yaptı. Hekimler taleplerinin karşılanmaması halinde iş bırakma eylemi yapacaklarını belirttiler.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), "Şiddetten uzak, sağlıklı ülke geleceği, daha iyi aile hekimliği” sloganıyla Çankaya Anıtpark Meydanı’nda "Beyaz Önlük Mitingi” düzenledi.

Mitinge, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile Sağlığı Elemanları Federasyonu (ASEF), Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BBSÇ), Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) ile Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası da (Türk Sağlık-Sen) destek verdi.

Sağlık çalışanları şiddeti protesto etmek için düdük çaldı, konfeti patlattı. Hekimlerin hastalardan topladığı yüz binlerce imza, çuvallar içinde sahnede çıkarıldı ve imzalardan zincir oluşturuldu.

"Şiddeti ve idari baskıları ortadan kaldıracağız"

Mitingde konuşma yapan AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Sezen, "Taleplerimiz karşılanmalı, yoksa iş bırakırız” dedi.

"Tarihi bir gün yaşadıklarını” söyleyen Sezen, "Binlerce kişi bir aradayız. Hep beraber şiddeti ortadan kaldıracağız. Tüm idari baskıları beraber ortadan kaldıracağız. Gün birlik olma günü, hakkımızı alacağız. Bu güç bizde var sizleri yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Şiddetler ilgili cezaların caydırıcı olmadığını belirten Sezen, "Her gün sağlık çalışanları katlediliyor. Bizi yönetenler samimi olmadığı için ölümler bitmiyor. Savaşta bile dokunulmazlığı bulunan hekimlere yönelik saldırıların insanlığa karşı suç olarak değerlendirilmesini istiyoruz. Anayasa ve ulusal haklar yok sayılıyor, kişiye göre davranılıyor” diye konuştu.

Özlem Sezen, aile hekimlerinin taleplerini şu şekilde sıraladı: "Sağlık çalışanlarına yönelik sistematik olarak artan şiddet olaylarının önüne geçilmesi, caydırıcı ve etkin bir şiddet yasasının düzenlenmesi. Hak kayıplarının giderilmesine, ücretlerin erimesine son verilmesi. İş yükü artışının engellenmesi.”

"Kınamalardan bıktık, çözüm istiyoruz"

Daha sonra söz alan Türk Sağlık-Sen Yönetim Kurulu Başkanı Önder Kahveci de, "Sağlıkta şiddette son bulsun diye bir aradayız. Temel meselemiz bu olmalı, bütün çalışanlar evlerine sağ salim gitmenin hesabını yapmaktadır. Bahanelerle şiddet uygulanıyor, buna dur demenin zamanı gelmiştir” dedi.

"Yargı mensuplarına sesleniyorum; size şiddet uygulansa, sanık adliyenin ön kapısında girip arka kapıdan çıkar mı?” diyen Kahveci, "Adalet böyle işler mi? Kınamalardan bıktık, çözüm istiyoruz çözüm. Mücadeleden bir an bile geri durmayacağız. Mücadele edenler her zaman kazanmayabilir ama kazananlar hep mücadele edenlerdir. Bunu unutmayacak, mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanları mitingin ardından Anıtkabir’e çelenk bıraktı.