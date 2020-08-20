Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu: Enfekte olan aile hekimleri kendi hastalıkları ile mücadele ederken maaşları kesildi!

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), aile hekimlerinin Koronavirüs salgınının başından bu yana gece gündüz çalıştığını ve bu süreçte Covid-19’a yakalanan pek çok hekim olduğunu hatırlattı. AHEF, buna rağmen kendilerine ek ödenek yapılmadığını ve maaşlarının kesildiğini ifade etti.

AHEF İkinci Başkanı Dr. Yusuf Eryazğan, “Hastanelerde kapanan tüm polikliniklerin yükü aile hekimlerine kaldı. Bu süreçte tüm ülkede tam anlamıyla sağlık hizmetini veren, hatta bunun üzerine artan iş yükünü sırtlayarak hizmet vermeye devam eden aile hekimleri oldu” dedi. Birgün'ün aktardığına göre Eryazğan, şöyle devam etti:

“Ülke genelinde 5 bine yakın aile sağlığı çalışanı hastalık nedeniyle izolasyona alındı, tedavi görenler oldu. Bir taraftan bu kadar özverili çalışan aile hekimlerine hiçbir ek ödenek yapılmamakla birlikte Koronavirüs ile enfekte olan aile hekimleri kendi hastalıkları ile mücadele ederken maaş kesilmesi şoku yaşadılar.” Dr. Eryazğan sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Biz buna isyan ediyoruz"

“Halk sağlığı kurumu yetkilileri bu kadar yoğun çalışan aile hekimlerine ceza vermek için uğraşırken, görevi dışında pandemi ile savaşa hiçbir katkısı olmayan görevleri mevzuat içine koymaya çalışırken her türlü çalışmayı yaptılar. Ama iş Cumhurbaşkanlığı genelgesine uygun bir şekilde aile hekimliği çalışanlarının karantinada idari izinli sayılması, bunun bir meslek hastalığı sayılması, şehit olan sağlık çalışanlarına tazminat ödenmesine gelince ‘mevzuat uygun değil’ dediler. Biz buna isyan ediyoruz.”