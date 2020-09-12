Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu: Bakanlık "Yaptırın" dediği zatürre aşısının miktarını artırmalı

Sağlık Bakanlığı’nın yaşlıların ve risk gruplarındakilerin zatürre aşısı yaptırması gerektiği uyarısında bulunmasına karşın aile sağlığı merkezlerinde aşı bulunamıyor. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özlem Sezen, Bakanlığın aşı miktarını artırması gerektiğini vurguladı.

Birgün'de yer alan habere göre, "Aşıları aile hekimliklerindeki buzdolaplarımızın limitine göre talep ediyoruz. Bazı illerde yoğunluk neticesiyle istenilen talepler karşılanamıyor" iyen Sezen, "Merkezlerden illere gönderilen aşı sayısının ve gönderim sıklığının artması lazım. Daha sonra illerde de aile sağlığı merkezlerine dağıtılan aşı miktarının artması lazım. Bakanlık tarafından yeterli sayıda aşının temin edildiği söyleniyor. Ancak illerde yaşadığımız durum bu şekilde değil. Sıkıntılar yaşanıyor daha da yaşanacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

"Sağlık Bakanlığı'nı uyardık"

Zatürree aşısının temini için aylar öncesinden Sağlık Bakanlığı’nı uyardıklarını hatırlatan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, “Mevzuata göre zatürre aşısının kimlere yapılacağı belli ama aile hekimliklerinde de aşırı bir talep oldu. Tabip odaları ile Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nı aylar öncesinde zatürre aşısı için hazırlık yapması ve aşı üreticileriyle anlaşma yapması için uyardı. Bir ay, bir buçuk ay öncesinde bu aşıların temini için Sağlık Bakanlığı uyarıldı" dedi.

Sağlık çalışanlarının özellikle pandemi döneminde çok yorulduğunu, çok zor ve yoğun koşullarda çalıştığını vurgulayan Bursa Tabip Odası Başkanı Alpaslan Türkkan ise “Birden bu zatürre aşısı meselesi sosyal medyada çok tartışılınca sanırım halkta zatürre aşısının Covid-19’a karşı koruduğu yönünde bir algı oluştu ve insanlar akın akın aile hekimliklerine gitmeye başladı. Bu nedenle ciddi bir sıkıntı olduğunu duyuyoruz ve insanlar zatürre aşısı bulamıyorlar” ifadelerini kullandı.

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