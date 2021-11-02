Aile hekimleri: Aşılama durma noktasına geldi!

Günlük yeni Covid-19 hasta sayısının 23 bin, Koronavirüs'e bağlı vefat sayılarının da günlük 200’ün üstünde olmasına rağmen vatandaşın aşı yaptırmamasının endişe verici olduğunu söyleyen aile hekimleri, aşılamanın durma noktasına geldiğini belirterek yeni tedbirlerle özellikle aşı kararsızlarının ikna edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye gazetesinden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre; Koronavirüs aşılarının yüzde 65-70’inin aile hekimleri tarafından yapıldığını hatırlatan İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, son dönemde günlük aşı sayısının çok azaldığına dikkat çekerek “Ben 5 birimlik bir ASM’de çalışıyorum. Aşılamanın yoğun olduğu dönemde her doktor arkadaşımız en 150 aşı yapıyordu. Bugün 6 kişiyi bir araya toplamakta zorlanıyoruz” dedi.

Bu yıl 8.si gerçekleştirilen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Kongresi’nde konuşan Dr. Dildök, günlük aşı sayılarının düşmesinin en önemli sebeplerinden birinin sağlığına duyarlı, aşı olmak isteyen hemen hemen herkesin aşılanması olduğunu belirterek “Ancak aşı olması gereken 12 yaş üstünde yüzde 50’ye ulaşıldı. Geriye kalanlar aşı karşıtları ya da aşı kararsızları. Bu kişilerin de ikna edilmesi gerekir” diye anlattı.

Aşı konusunda en büyük tereddüt yaşayan kişilerin gebeler olduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Serkan Özbakış, geçen yıl Koronavirüs'e bağlı hamile ya da yeni doğum yapmış kişilerde ölüm oranlarının yüzde 50 oranında arttığını belirterek “Bu yıl geçen yıla göre yüzde 50 daha artış oldu. Bu hesapla pandemi öncesi döneme göre anne ölümleri yüzde 225 artış gösterdi. Bu ürkütücü bir rakam. Ne yazık ki, hayatını kaybeden annelerin yüzde 90’ı aşısız. Hangi aşıya ulaştığınız hiç önemli değil. Hamilelerin mutlaka Koronavirüs aşısı yaptırmaları gerekiyor” dedi.