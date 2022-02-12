Aile hekimleri 3 gün iş bırakıyor

Ankara Aile Hekimliği Derneği, sağlıkta şiddeti protesto etmek ve haklarını alabilmek için 17-18 Şubat’ta 2 gün; 14- 15- 16 Mart tarihlerinde 3 gün işi bırakacaklarını duyurdu.

Aile Hekimleri, etkin bir sağlıkta şiddet yasası istemi talebiyle Türkiye’de bulunan çeşitli sivil toplum kuruşları, 75 il dernek başkanları ve milletvekilleri ile 17 Şubat saat 12.30’da Ankara Ulus Meydanı’nda buluşmak için çağrı yaptı. Ankara Aile Hekimliği Derneği’nin çağrısı şöyle:

"Hekimlerden randevu bulamıyor, bulduğunuzda bile yetersiz süre nedeniyle olması gereken şekilde hizmet alamıyorsunuz"

“Sizlere daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yapılan tüm görüşmelere rağmen sonuç alamadık ve artık iş bırakma kararı aldık. Sağlıkta Şiddet ve Hak kayıpları nedenleri ile hekimler ve hemşireler istifa ediyor, yurt dışına gidiyor, ülkede kalsalar bile mesleklerini olması gerektiği gibi yapamıyorlar. Hekimlerden randevu bulamıyor, bulduğunuzda bile yetersiz süre nedeniyle olması gereken şekilde hizmet alamıyorsunuz. Bu sorunlara beraber çözüm bulabilir ve ülkemizin sağlıklı bir geleceğe ulaşması için sesimizi birlikte duyurabiliriz. Anlayışınız ve destekleriniz için teşekkür ederiz.”

Ankara Aile Hekimliği Derneği’nin talepleri ise şöyle:

"Etkin bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz"

“- Etkin bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz.

- 30 Haziran 2021 tarihli ödeme sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesini ya da revize edilmesini istiyoruz.

- Çalışan tüm meslektaşlarımız için makul bir ödeme, emeklilik haklarının iyileştirilmesini, aile sağlığı merkezi gider ödemelerinin yeniden değerlendirilerek artırılmasını istiyoruz.” (ANKA)