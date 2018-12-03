T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aile hekimi, takla atan araçtan yara almadan çıktı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta traktör ile çarpışan otomobil takla atarak devrildi

03 Aralık 2018 19:55

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta traktör ile çarpışan otomobil takla atarak devrildi. Otomobilin sürücüsü aile hekimi Semih Dinç, olayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı\'nda meydana geldi. Semih Dinç(40) yönetimindeki 06 SN 752 plakalı otomobil ile Sami Evci idaresindeki 58 AP 553 plakalı traktör bulvar üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil takla atarak devrildi. Aile hekimi olan otomobil sürücüsü Semih Dinç, yolda ters dönerek duran araçtan yara almadan çıktı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HüsnüAVCISİVAS DHASİVASOtomobilin sürücüsüSemih DinçKazaGültepe Mahallesi SultanBulvarıSemih Dinç40 yönetimindekiSNSami EvciAPAile
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24