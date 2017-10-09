T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aile hekiminin bulduğu hasta tilki telef oldu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nde, aile hekimi Ahmet Velioğlu'nun çiftliğinde hasta halde bulduğu ve uyuz olduğu belirlenen tilki, tedaviye alınmasına rağmen kurtarılamadı

09 Ekim 2017 17:22

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, aile hekimi Ahmet Velioğlu\'nun çiftliğinde hasta halde bulduğu ve uyuz olduğu belirlenen tilki, tedaviye alınmasına rağmen kurtarılamadı.
İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Altınüzüm Mahallesi\'nde Aile Hekimi Doktor Ahmet Velioğlu, çiftliğinde bitkin ve hasta halde bulduğu tilkiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği\'ne teslim etti. Burada uyuz olduğu belirlenen tilki, beslendikten sonra ileri tedavisi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne gönderilmek üzere sabaha kadar bekletildi. Hasta tilki, bu sabah öldü. Ölen tilki, şeflik bahçesinde kazılan çukura üzeri kireçlenerek gömüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Sabri Saltan, şöyle dedi:
\"Tilki yakalandığında rahatsızdı, her tarafını uyuz kaplamıştı. Tilki kıpırdadığı zaman her tarafından tozlar çıkıyordu. Uyuzluk deriden ziyade etine zuhur etmişti. Tüm bunlara rağmen ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kafese koyup, sabah Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne götürülecekti. Hayvan sabaha kadar dayanamadı. Biz de şefliğimiz bahçesinde derin bir çukur açarak üzerini kireçleyip gömdük.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirGaziantep DHA GAZİANTEPAhmet VelioğluAltınüzüm Mahallesi Aile Hekimi Doktor Ahmet VelioğluDoğa KorumaMilli ParklarBuradaGaziantep Hayvanat BahçesiHastaSabri SaltanTilkiUyuzlukTümHayvanBiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24