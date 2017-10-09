Aile hekiminin bulduğu hasta tilki telef oldu

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, aile hekimi Ahmet Velioğlu\'nun çiftliğinde hasta halde bulduğu ve uyuz olduğu belirlenen tilki, tedaviye alınmasına rağmen kurtarılamadı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Altınüzüm Mahallesi\'nde Aile Hekimi Doktor Ahmet Velioğlu, çiftliğinde bitkin ve hasta halde bulduğu tilkiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği\'ne teslim etti. Burada uyuz olduğu belirlenen tilki, beslendikten sonra ileri tedavisi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne gönderilmek üzere sabaha kadar bekletildi. Hasta tilki, bu sabah öldü. Ölen tilki, şeflik bahçesinde kazılan çukura üzeri kireçlenerek gömüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Sabri Saltan, şöyle dedi:

\"Tilki yakalandığında rahatsızdı, her tarafını uyuz kaplamıştı. Tilki kıpırdadığı zaman her tarafından tozlar çıkıyordu. Uyuzluk deriden ziyade etine zuhur etmişti. Tüm bunlara rağmen ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kafese koyup, sabah Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne götürülecekti. Hayvan sabaha kadar dayanamadı. Biz de şefliğimiz bahçesinde derin bir çukur açarak üzerini kireçleyip gömdük.\"



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