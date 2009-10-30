Aile hastane basıp kızlarına ötanazi yaptı

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan kanseri tedavisi gören ve son günlerinde solunum cihazına bağlı olarak yaşatılan 22 yaşındaki Meryem Topçu'nun ailesi, eve götürmek istedikleri kızlarının, doktorların izin vermemesi üzerine yaşam destek ünitesindeki fişini çekti.

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan kanseri tedavisi gören ve son günlerinde solunum cihazına bağlı olarak yaşatılan 22 yaşındaki Meryem Topçu'nun ailesi, eve götürmek istedikleri kızlarının, doktorların izin vermemesi üzerine yaşam destek ünitesindeki fişini çekti.



Doktorlar olayı yaklaşık 25 dakika sonra farkettiğinde Topçu'nun yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Polis, fişin bilinçli mi yoksa kaza sonucu mu çekildiğini araştırıyor.



İddialara göre, bir yıldır hastalıkla mücadele eden, evli ve bir çocuk annesi Meryem Topçu, gece saatlerinde bulunduğu serviste rahatsızlandı. Meryem Topçu'nun kalbi durunca Acil Dahiliye Servisi'ne indirilerek yaşama döndürüldü. Ancak bir süre sonra tekrar durumu ağırlaşarak kalbi ikinci kez duran Topçu'nun yakınları Acil Servis'te toplanmaya başladı. Yakınlarından bazıları, kızlarının başınada Kur'an okumak istedi. Doktorlar bu isteği kabul edince, Acil Servis'e giren akrabaları Topçu için Kur'an okudu. Ancak, yakınları daha sonra kızlarını eve götürmek istedi.



Tartışma sırasında fişi çekildi



Doktorlar, ailenin isteğini hastanın tedavisi devam ettiği için kabul etmedi. Saat 15.20 sıralarında başlayan tartışma arbedeye dönüştü. Güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle arbede önlendi. Ancak Acil Servis'teki doktor ve hemşireler saat 15.45'de Meryem Topçu'nun yaşam destek ünitesine bağlı olan fişinin çekildiğini farkettiler. Yapılan kontrolde de Meryem Topçu'nun yaşamanı yitirdiği belirlendi.



Doktorlar hastane polisine koştu



Bunun üzerine doktorlar durumu hemen hastane polisine bildirdi.Hastane polisi, doktorların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği dedektiflerine haber verdi. Görevli doktorlar polise verdikleri ifadede bir kadın yakının Meryem'in solunum cihazının fişini çektiğini belirtti. Cinayet ekipleri, Meryem Topçu'nun hastanede bulunan 8'i kadın 9 yakınını, olay yerine gelen savcının talimatı ile gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.



Meryem Topçu'nun yattığı hastane odası savcı tarafından incelenirken, cinayet masası ekipleri katta bulunan hasta ve görevlilerin ifadelerini almaya başladı.



Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri ise olayın öğleden sonra meydana geldiğini, hastanede Meryem Topçu'nun çok sayıda yakının bulunduğunu ve polisin ölüm olayını araştırdığını belirttiler. Bu arada yaşanan gözaltılardan sonra hastane bahçesinde kalan yaklaşık 20 kişilik grup basın mensuplarına tepki gösterdi ve herhangi bir açıklamada yapmadı.



Doktorlar ifade için asayiş şubeye çağrıldı



Polis serviste görevli, olaya tanık olan doktorların da ifadesine başvurdu. İfade için Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çağırılan görevli dortorlar Meryem Topçu'yu solunum cihazı çekik olarak bulduklarını söyledi. Soruşturmayı sürdüren polis, cihazın fişinin bilerek mi yoksa kaza sonucu mu çekildiğini belirlemeye çalışıyor. Polis, Meryem Topçu'nun yakınları ve doktorların ifadelerinin tamamlanmadığını, soruşturmanın sürdüğünü belirttiler.