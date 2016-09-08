‘Aile diş hekimliği’ geliyor

Sağlık Bakanı Recep Akdağ bu yıl aile diş hekimliğinin başlayabileceğini söyledi. Akdağ, "Onda da sona doğru yaklaşıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, TRT Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Şehir hastanelerinin son durumuna ilişkin bilgi veren Akdağ, bu yıl iki şehir hastanesinin hizmete gireceğini ifade etti. Akdağ, bunlardan birinin bin 300 yataklı Mersin Şehir Hastanesi, diğerinin de 500 yataklı Yozgat Şehir Hastanesi olduğunu belirtti. Daha büyük ölçekli şehir hastanelerinden 3 bin 600 yataklı Bilkent Şehir Hastanesinin gelecek yıl açılacağını aktaran Akdağ, 2021'de yeni yapılacaklarla birlikte tümünün tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Akdağ, özel hastanelerden hizmet alımına ilişkin yenilikler hakkında şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) özel hastanelerden hizmet alıyor. Acil bir vaka, özel bir hastaneye gittiğinde bundan fark alınmaması gerekir. Sözleşmeler bu şekilde. Şöyle yapılmıştı; aciliyet durumu kalkınca para alınabiliniyordu. Bunun sınırını koymak da çok zor. Diyelim ki, trafik kazası geçirmiş birisi, ambulansla bir özel hastaneye götürüldü, yoğun bakımda yattı, yoğun bakımdan iki gün sonra çıkınca aciliyeti bitti diye ilave ücret tahakkuk ettirilebiliyordu. Sağ olsun, Çalışma Bakanlığımız bu meseleyi çözdü.

Burada da önemli bir konu var. Vatandaşlarımızın gerçekten acil olmayan bir durum için acil servise gitmemesi lazım. Ambulans aldı götürdü, o ayrı mesele. Acil değilse bu sefer hastanenin de 'Siz acil değilsiniz' deme hakkı var. Hiçbir fark almayacak özel hastane. Dolayısıyla onun da birtakım maliyetleri var. Bu meselenin çözülmesi şu anda çok önemli oldu."

Aile diş hekimleri geliyor

İkinci olarak da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine talimatları doğrultusunda kanser hastalarının cerrahisinde para alınmamasına yönelik bir yeni uygulama bulunduğunu belirten Akdağ, "Onda da sona doğru yaklaşıyoruz." dedi.

"Aile diş hekimleri olacak mı, böyle bir proje var mı?" sorusu üzerine de Akdağ, "Bu sene, eğer finansman alabilirsem inşallah başlatmak istiyorum." yanıtını verdi.