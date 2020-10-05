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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda kayıt yapılmadan kabul edilen bağışlar Sayıştay denetimine takıldı

05 Ekim 2020 10:58

Sayıştay’ın TBMM’ye sunduğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2019 denetim raporunda bakanlığa bağlı birimlere yapılan bazı bağışların kayıt yapılmadan kabul edildiği belirlendi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Sayıştay raporunda, bakanlığa bağlı birimleri yapılan ayni yardımların ilgili birimler tarafından kabul edilmesi sırasında “taşınır işlem fişi”nin her işlem için düzenlenmediği ve bağış kabul tutanaklarının seri numaralarının da elle doldurulduğu tespit edildi.

CHP'den tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Belediyelerimizin, yasal hakkının önünü kesip 'siz bağış alamazsınız, biz alırız' diyenlerin, bağışları bile kayıtsız topladığı Sayıştay raporlarıyla tescil edildi. CHP olarak bu sorunlu zihniyeti, milletimize şikâyet ediyoruz.”

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