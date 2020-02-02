Çalışma Bakanı: EYT'liler emekli olduktan sonra çalışmak istiyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin olarak EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini öne sürdü.

Selçuk, "Emeklilikte yaşa takılanlar 65 yaşını bekleyecekler gibi yanılgı var. Prim süresine göre kademelendirilmiş durumda. Bu Anayasa Mahkemesi’ne gitmiş ve kademeli olmasının hak kaybı olmadığı yönünde karar verilen bir süreç. Dolayısıyla biz bu süreci korumaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Emeklilik aylığını alma süremiz bizim dünyanın çoğu ülkesinden daha yüksek." diyen Selçuk, "EYT’liler emekli olduktan sonra çalışma istiyor. 48 yaş en verimli yaş, aslında yapmak istedikleri şey emekli olup çalışabilmek. Bu da bize şunu gösteriyor aslında emekli aylığının üzerine bir maaş istiyor. EYT konusunda değil ama emeklilik konusunda reforma ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

CNN Türk’te Hakan Çelik'e konuşan, "Ülkemiz deprem bölgesinde yer alıyor, daha hazırlıklı olmak için uğraşıyoruz. Afet anlarında tüm bakanlıklarla işbirliği içinde çalışıyoruz. Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremin ardından psikososyal destek grubumuz bölgeye gitti. Bakanlık olarak Elazığ ve Malatya'da GSS prim borçlarını 3 ay süreyle öteledik. Depremin ardından ilk olarak 8 milyon liralık kaynak aktarıldı. Önümüzdeki hafta bölge için 5 milyon TL daha kaynak aktarılacak." dedi.