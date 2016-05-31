Aile Bakanlığı'nın personel alma sınavından: Dün hangi kandili kutladık, sakal okutmak nedir?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda, sözleşmeli personel olmak için başvuru yapanlara mülakatta “Dün hangi kandili kutladık? Sakal okutma nedir?” gibi sorular yöneltildiği iddia edildi.

Sorular arasında “Cumhurbaşkanımızın cemaate karşı tutumunu beğeniyor musun? ‘Dünya 5’ten büyük’ kimin sözü?” de yer aldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında sözleşmeli personel alımı için il müdürlüklerinde yapılan mülakatlarda adaylar, kendilerine sorulan soruları sosyal medyada kurdukları ASDEP Türkiye adlı grupta paylaştı. Adayların beyanlarına göre paylaşımlar arasında;

“2., 3. çocuğu düşünüyor musun?”, “Cemaate karşı Cumhurbaşkanımızın tutumunu beğeniyor musun?”, “Başkanlık sistemi ülkemiz için iyi olur mu?”, Dünya 5’ten büyük, kimin sözü?” şeklinde sorular yer aldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği ASDEP kapsamında, projede sözleşmeli olarak çalışacak personel, sosyal yardım ve hizmete ihtiyacı olan aileleri, ailelerin talepleri olmadan hane hane gezerek bulacak. İhtiyaca göre destek verecek personel, ihtiyaç sahiplerini gerektiğinde başka kurumlara yönlendirecek.

Eski bir proje olmasına karşın bu yıl ilk kez alım gerçekleştiricek projede, KPSS ve mülakat puanına göre seçim yapılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürlükleri tarafından yapılan mülataklar, adayların kurduğu site ve sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Mülakata gider birçok aday sonuçların geç açıklanmasından şikayetçi olurken, mülakatta sorulduğu iddia edilen sorular ve paylaşımlar şöyle: “Ben evliyim bana da 2nci 3ncu çocuğu düşünüyor musun?”, “Cemaate karşı Cumhurbaşkanımızın tutumunu beğeniyor musun?”, “Başkanlık sistemi ülkemiz için iyi olur mu?”, “Sakal okutma nedir”, “Türkiye’nin Suriye politikası doğru buluyor musunuz?”, “Herhangi bir partiye üye misin?, Dünya 5’ten büyük, kimin sözü?” www.asdep.com sitesinde mülakatın neler paylaşıldığına ilişkin olarak ise şu bilgiler yer aldı: “Kendimi tanıttım.

Başka illere de başvuru yapıp yapmadığımı sordular. Siyasetle ilgilenip ilgilenmediğimi sordular. Dün hangi kandili kutladık diye sordular. Şu an gündemdeki en büyük sorunumuz nedir dediler. Müracaatçının etnisitesi senin için önemli midir? Dünya 5’ten büyüktür, kimin sözü? Dünya 5’ten büyüktür, sözündeki 5 hangi ülkeleri temsil ediyor?”