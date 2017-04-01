Aile Bakanlığı'nın Faaliyet Raporu'ndan:'Ölüm, yaralama, şiddet, tecavüz' konulu 373 soruşturma açıldı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2016 yılı Faaliyet Raporu'na yansıyan denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma istatistiklerine göre, yurt, kreş ve bakımevlerinde kalan çocuklar, engelliler ve yaşlıların konu olduğu ölüm, yaralama, şiddet, tecavüz ve cinsel istismar konulu 373 soruşturma açıldı.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, bakanlığın görev alanına giren konularda faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile gönüllü kuruluşlarda yapılan denetim sonuçları çarpıcı veriler içeriyor.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini, belirlenen ilke, usul ve standartlar çerçevesinde denetliyor. Faaliyet Raporu’na yansıyan denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma verileri, başta çocuklar olmak üzere engelliler ve yaşlıların hiç bir yerde “güvende” olmadığını kanıtlar nitelikte.



Verilere göre, kamu kurum kuruluşları ve tüzel kişiliklere ait kurumlarda soruşturma açılma aşamasına gelen çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar olan 12, cinsel tacizden 13, çocuklara yönelik şiddetten 18 ve fiili livata suçlamasıyla 4 dosya bulunuyor.

Ölüm ve yaralama da var



Verilere göre, 2016 yılında 373 soruşturma açıldı. Bu veriler arasında en dikkati çekici olanlar ise çocuklara ilişkin:



»Çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar: 12



»Koruyucu Aile ve Evlat Edinme İşlemleri: 5



»Cinsel Taciz: 13



»Çocuklara yönelik şiddet: 18



»Fiili Livata: 4



»Harçlıklarda usulsüzlük (Engelli-Yaşlı-Çocuk): 1



»Kötü ve Kaba Muamele: 17



»Görevi Kötüye kullanma: 33



»Ölüm ve Yaralanma Vakaları (Yaşlı-Çocuk-Engelli): 13



»Gayri Ahlaki Tutum ve Davranış: 16



»Keyfi Tutum ve Davranışlar: 20



»Görevi İhmal: 35





Kamu kurumları önde



Rapora göre, denetim, araştırma, inceleme ve soruşturma açılan 271 kurum arasında kamuya ait olanlar ilk sırada yer aldı.

Kurumlara göre dağılım şöyle:



»Çocuklara yönelik kuruluşlar: 53



»Engelli ve Yaşlılara yönelik kuruluşlar: 47



»Kadın konukevleri: 8



»İl ve ilçe müdürlükleri: 88



»Aile ve Topluma yönelik gündüzlü kuruluşlar: 7



»Özel kuruluşlar: 32



»Döner sermaye işletme müdürlükleri/saymanlıkları: 1



»Merkez teşkilatı: 16



»Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı: 19.