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Aile Bakanlığı’nın araştırmasına göre evlilerin yarısından fazlası eşini kendi seçmiyor

TBMM Boşanma Komisyonu'nda açıklanan 2014 yılına dair araştırma sonuçları açıklandı

27 Ocak 2016 20:21

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın TBMM Boşanma Komisyonu'nda açıklanan 2014 yılına dair "Türkiye Aile Yapısı" ve "Türkiye'de Boşanma Nedenleri" araştırmalarına göre evliliklerin yüzde 56'sında vatandaşlar eşini kendi seçmiyor.

 

Araştırma sonuçları 

 

12 bölge ve 29 ildeki bireylerle ve yasa uygulayıcılarıyla yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, şiddet ve ekonomik sorunlar aileyi tehdit ediyor. Ekonomik sorunlar ve şiddet yüzde 34’lük oranlarla aileye başa baş tehdit ediyor. Kötü alışkanlıklar, yakın çevre etkisi, duygusal ilişki ve cinsel sorunlar da boşanma gerekçeleri içinde yer alıyor. 

Boşanma nedenlerinde yakın çevrenin evliliğe müdahalesi yüzde 40, duygusal ilişkinin sona ermesi yüzde 38, aldatma yüzde 35, ekonomik sorunlar yüzde 34 ve şiddet de yüzde 34 oranında rol oynuyor. Kadınlar şiddeti, erkekler ise yakın çevreyi boşanma gerekçesi gösteriyor. Araştırmaya göre, yüzde 29'u eşleriyle çekişmeli, yüzde 71'i ise anlaşmalı şekilde boşandığını ifade etti. Adalet Bakanlığının 2013 verilerine göre boşanmayla ilgili açılan ve karara bağlanan dava türlerinin başında yüzde 59 ile nafaka geliyor. Türkiye’de boşanmalar binde 2’nin üzerinde seyrediyor. 2023’e kadar boşanma oranının binde 2’yi aşması beklenmiyor. Ekonomik sorunlar her iki tarafın da öne çıkardığı gerekçeler arasında yer aldı. 2013 yılı verilerine göre, hakim başına bin 858 dava düşüyor.

Bakanlığın, ‘Türkiye Aile Yapısı Araştırması’na göre, Türkiye’de ilk evliliklerin yarısından fazlası 18-24 yaş aralığında yapılıyor. Görücü usulü ile evlenme hala çok yaygın. Evlenenlerin yüzde 44’ü eşlerini kendileri seçiyor. Türkiye’de kaçarak evlenenlerin oranı yüzde 4. Berdel Türkiye genelinde çok düşük olmakla birlikte Güneydoğu Anadolu’da halen devam ediyor. Evliliklerin neredeyse tamamında yüzde 94’lik bir oranda hem resmi hem de dini nikah kıyıldığı görülüyor. Sadece resmi ya da dini nikahla evlenenlerin oranı yüzde 3 gibi düşük bir oranda Araştırmalar, erkekler yüzde 55’lik bir oranla fiziki güzelliğe önem verdiğini söylüyor.

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