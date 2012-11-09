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Sağlık

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan erkeklere uyarı!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, erkekte sperm kalitesini artırmak için testisin sıcaktan korunması gerektiğini öneriyor

09 Kasım 2012 12:51

 

 
AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın eğitimlere katılan çiftler için hazırladığı 'Evlilik ve Sağlık' adlı kitapta, evliliğin temel amaçlarından birinin de çocuk sahibi olmak olduğu belirtildi. Çocuk sahibi olmanın eşler arasında bağı kuvvetlendiriceği ifade edilen kitapta, ayrıca sperm bankalarının masumiyeti kaybettirdiği ve aileyi yok ettiğine dikkat çekildi.

Testis torbasındaki ısı düzeyi sperm üretimini etkiler

 
Kitapta “Erkekte üreme bozukluğu” başlığı altında şu tavsiyelerde bulunuldu: “Testis torbasındaki ısı düzeyi sperm üretimini etkiler. Genel olarak testis torbasının ısısı vücuttakinden biraz daha düşük olmalıdır. Sıcak havalarda testislerin vücut ısısından uzaklaşarak sarkması ve soğuk havalarda büzülüp yukarıya doğru çekilmeleri bundandır. Bu yüzden testis torbasının ısınmasını artıran dar pantolonlar, dizüstü bilgisayar kullanımı, fırına yakın çalışma gibi etkenlere dikkat etmek sağlıklı sperm üretimi için önemlidir.
 
Erkekteki üreme bozuklukları şu sorunlar nedeniyle ortaya çıkar: Yeterli miktarda sperm üretememe. Spermlerde şekil veya büyüklük bozuklukları. Spermlerin hareketliliğinin (yüzme hızı) çok yavaş olması. Bu sorunlar şu nedenlerden kaynaklanabilir: Hormon dengesizlikleri. Ruhsal gerginlikler ve ağır stres. Testis torbasındaki damar şişkinlikleri. Torbalara inmemiş ve sıkışıp zarara uğramış testisler. Meni kanallarındaki hastalıklar. İyi beslenmeme. Yüksek ateş, alerji, aşırı alkol alma, çok sigara içme, yorgunluk. Kimyasal zararlı maddelere maruz kalma. Aşırı sıcağa maruz kalma.”
 

Sperm bankaları aileyi yok ediyor

 
Menide tek bir hücre bile bulunsa gebelik şansının yakalanabileceği belirtilen kitapta, sperm bankalarıyla ilgili şunlar söylendi:  “Çare ararken ahlaki ve etik değerler korunarak tedaviler uygulanmalıdır. Aksi halde nesep ve aile kavramları bozulur, kardeşlerin birbiriyle evlenmelerinin yolu açılır. Toplumun ve insanlığın temelleri yıkılır. Bu, insanlığın geleceği için savaşlardan ve doğal afetlerden daha tehlikeli bir durumdur. Sperm bankalarının kurulması, kadınların yumurtalarını satması ve kiralık annelik gibi aileyi yok eden yöntemler çözümmüş gibi gösterilmektedir. İş amacından sapmakta, masumiyetini kaybetmektedir.”

 

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