Aile Bakanlığı'ndan cinsellik tavsiyeleri: Tekdüzeliği bırakın; birlikte haz alın

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, evli çiftlere sağlıklı cinsel hayat için önerilerde bulundu. Bakanlık önerisinde "Tekdüzeliği aşın, birlikte haz alın. Korunma yükünü bir tarafa bırakmayın" ifadesi yer aldı.

Gazetevatan'da yer alan habere göre, sağlıklı evlilik için çiftleri evlilik öncesi eğitime alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan evli çiftlere sağlıklı cinsel hayat önerileri geldi. Eğitimlerde, "Tekdüzeliği aşın, birlikte haz alın" gibi öneriler yer aldı.

İşte Bakanlığın eğitimlerinden sağlıklı cinsel hayat için dikkat edilmesi gerekenler:

Cinsellikte tekdüzeliği egellemeye yönelik değişimler için kafa yorulmalı, çaba sarfedilmeli.

Korunma yükü eşlerden sadece birine yüklenmemeli, paylaşılmalı.

Her iki taraf farklı şekil ve zamanlarda haz alabilirler.

Eşler cinsel beklentilerini, haz verici şekil ve hazza ulaşma zamanını birbirlerine anlatmaktan çekinmemeli.

Gerek gün içinde gerek cinsellik sırasında sevgi ve beğeni ifadesi olan tavırlar (hediyeleşme, özel günleri hatırlama, sarılma, okşama, öpme vb.) ve iltifatkâr sözlerle gönüller yumuşatılmalı.

Gerek cinsellikle gerekse evliliğin tüm geçmişi ile ilgili daha önce yaşanmış kötü anılar unutulup geçmişte bırakılmalı.

Cinsel yaşamın mahremiyeti korunmalıdır.

Eşlerin birbirine güven ve bağlılık duyması için mahremiyetin korunması çok önemli.

Kırıcı, suçlayıcı, damgalayıcı konuşmalardan uzak durulmalı.

Sorunların yaşanmasını en aza indirmek için iyi bir iletişime dikkat edilmeli.

Emir bildiren yerine rica bildiren sözler seçilmeli.

Kişi sadece kendini düşünmemeli, paylaşıma önem göstermeli, birlikte haz almaya dikkat etmeli.

Cinsel ilişkide ağrı oluşturacak hastalıklarda veya genel durumu bozan hastalıklarda anlayışlı olunmalı.

Özellikle cinsel fonksiyon bozukluğu yaşandığında sabırla ve anlayışla yaklaşılmalı.

Eşlerin her ikisi de çok eşlilikten kaçınmalıdır.